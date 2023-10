„Tour de Schlagloch“

Bei der Tour de France sind es die Berg­etap­pen, wel­che eine Her­aus­for­de­rung dar­stel­len – in Bam­berg sind es die inzwi­schen gar nicht mehr zähl­ba­ren Schlag­lö­cher. Vor dem nahen­den Win­ter und wohl erneu­ten Frost­schä­den auf Bam­bergs Stra­ßen und Wegen ver­an­stal­tet Grü­nes Bam­berg daher die „Tour de Schlagloch“.

Am kom­men­den Sonn­tag, 15. Okto­ber 2023, laden die Grü­nen dazu ein, gemein­sam per Fahr­rad die schlimm­sten Schlag­lö­cher abzu­fah­ren. Treff­punkt ist um 14 Uhr am Gabel­mann. Inter­es­sier­te kön­nen die ner­vig­sten und gefähr­lich­sten Fahr­bahn­schä­den bereits im Vor­feld per Mail an schlagloch@​gruenes-​bamberg.​de senden.