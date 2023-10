Im Okto­ber dreht sich in der Imke­rei alles um Stär­ke, obgleich die Anzahl der Bie­nen in einem Volk auf zehn Pro­zent ihres Som­mer­höchst­stands schrumpft. Sind es aller­dings weni­ger als 5000 Bie­nen, muss das Volk auf­ge­löst wer­den, indem es mit einem ande­ren Volk ver­ei­nigt wird. Die aus­schließ­lich weib­li­chen Bie­nen brau­chen zudem eine gesun­de, jun­ge Köni­gin, die sie durch die soge­nann­te Umwei­se­lung erhal­ten. Jetzt noch feh­len­des Win­ter­fut­ter ergän­zen, und dann soll­te dem gesun­den Über­win­tern nichts mehr im Wege ste­hen. Die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de lädt mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ zu einem kosten­lo­sen Kurz­vor­trag mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch ein am Mitt­woch, 11. Okto­ber 23 ab 19 Uhr in einem Neben­raum (bit­te beim Wirt erfra­gen) der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.