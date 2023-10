71 Pro­zent der Stimm­be­rich­ti­gen im Wahl­kreis Bam­berg-Stadt haben sich an der Land­tags­wahl 2023 betei­ligt. Gegen 23.07 am Sonn­tag­abend lagen alle Schnell­mel­dun­gen aus den 150 Urnen- und Brief­wahl­be­zir­ke vor. Der Stimm­kreis 402 besteht aus 86 Wahl­be­zir­ken in der Stadt Bam­berg und 64 Wahl­be­zir­ken im Land­kreis Bam­berg, näm­lich in den Gemein­den Bisch­berg, Gun­dels­heim, Hall­stadt, Ober­haid, Ste­gau­rach, Vier­eth-Trun­stadt, Wals­dorf und Lisberg.

In den acht Land­kreis-Kom­mu­nen haben von den 33.332 Stimm­be­rech­tig­ten 71,0 Pro­zent der Bürger:innen ihre Stim­me abge­ge­ben. Die exakt glei­che Quo­te erreich­ten die 54.188 Wahl­be­rech­tig­ten in der Stadt Bam­berg, so dass ins­ge­samt 62.161 Per­so­nen ihre Stim­men bei der Land­tags­wahl im Wahl­kreis 402 abge­ge­ben haben. 26.682 Bürger:innen ent­schie­den sich für die Urnen- und 35.479 Men­schen für die Brief­wahl. Die aus­ge­zähl­ten Stim­men wer­den in den näch­sten Tagen wei­ter geprüft, ehe ein amt­li­ches End­ergeb­nis feststeht.

Erst­stim­men Land­tags­wahl (nach Schnell­mel­dun­gen, Stand 23.00 Uhr):

Mela­nie Huml (CSU) 36,6 %

Ursu­la Sowa (Grü­ne) 19,4 %

Manu­el Hirsch­fel­der (Freie Wäh­ler) 9,1 %

Micha­el Weiß (AfD) 15,7 %

Eva Jutz­ler (SPD) 8,7 %

Ralf Stöck­lein (FDP) 3,3 %

Hil­al Tavşan­cioğ­lu (Die Lin­ke) 2,7 %

Tho­mas Dotz­ler (BP) 0,6 %

Lucas Büch­ner (ÖDP) 1,8 %

Wil­ly Kün­zel (die­Ba­sis) 1,0 %

Felix Bro­war­zik (Volt) 1,1 %

Zweit­stim­men Land­tags­wahl (nach Schnell­mel­dun­gen, Stand 23.00 Uhr):

CSU 33,3 %

Grü­ne 19,8 %

Freie Wäh­ler 11,5 %

AfD 16,2 %

SPD 8,5 %

FDP 3,5 %

DIE LIN­KE 2,7 %

BP 0,7 %

ÖDP 1,6 %

die­Ba­sis 0,9 %

Volt 1,1 %

Die vor­läu­fi­gen Ergeb­nis­se der Land­tags­wahl im Stimm­kreis Bam­berg-Stadt sind detail­liert auf https://​ltw23​.bam​berg​.de ein­seh­bar. Die Stim­men aus der Bezirks­wahl, die im Anschluss an die Land­tags­wahl aus­ge­zählt wird, kön­nen auf https://​bzw23​.bam​berg​.de auf­ge­ru­fen werden.