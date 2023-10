Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und ‑Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Vesten­bergs­greuth – Dieb­stahl im Solar­park gescheitert

Am Mon­tag­nach­mit­tag stell­te ein 37 – jäh­ri­ger Betrei­ber eines Solar­parks in Vesten­bergs­greuth ein gro­ßes Loch in einem Maschen­draht­zaun mit, durch wel­chen der Solar­park umzäunt wird. Zudem wur­de mit­tig im Solar­park eine Tasche mit diver­sem Werk­zeug auf­ge­fun­den, sodass der­zeit von einem geschei­ter­ten Dieb­stahls­ver­such aus­ge­gan­gen wird. Auf­grund des Zustands der Tasche ist von einer län­ge­ren Lie­ge­zeit aus­zu­ge­hen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den am Zaun beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Poli­zei Höch­stadt hat die Ermitt­lun­gen dahin­ge­hend auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen, sich unter der 09193/63940 bei der Poli­zei zu melden.