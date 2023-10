Das Festi­val für Kunst + Kul­tur in der Erlan­ger Altstadt

Hier ein Fet­zen Musik, hin­ter der näch­sten Bie­gung Live-Pain­ting, im Laden dahin­ter eine Aus­stel­lung, die Stra­ße rauf eine rol­len­de Druck­werk­statt mit­ten auf dem Weg, eine thea­tra­le Per­for­mance an der Stra­ßen­ecke, auf dem näch­sten Platz wer­den Ban­ner zu Bauch­ta­schen und über­all eure neu­gie­ri­gen und glück­li­chen Gesich­ter: So und nicht anders muss ein (Straßen-)Festivaltag aus­se­hen! Wir sind ganz schön geschafft, aber gleich­zei­tig – und vor allem – unheim­lich zufrie­den, dass sich das meh­re­re tau­send Men­schen ange­schaut haben, was da in der nörd­li­chen Alt­stadt alles pas­siert ist am Sams­tag. Ohne euch, die da vor­bei­kom­men, mit­ma­chen, mit­stau­nen und mit­la­chen wäre das alles näm­lich nichts!

Wir möch­ten uns ganz herz­lich bei allen Künstler*innen, die uns für die­sen Tag ihr Talent geborgt und es mit uns geteilt haben, bedan­ken. Bei all den tol­len Spiel­or­ten, den Gale­rien, Ate­liers, Ladenbesitzer*innen, Restau­rants und benach­bar­ten Insti­tu­tio­nen, kurz: allen, die Kunst und Kul­tur ein Zuhau­se gege­ben und die­ses für unser Publi­kum sowie das Orga­ni­sa­ti­ons­team geöff­net haben. Und selbst­ver­ständ­lich auch bei allen, die da waren, egal, ob von lan­ger Hand geplant oder kurz­ent­schlos­sen. Ohne all die­se Men­schen wäre Frei Bodstein­kan­te nicht mög­lich und erst recht kein Erfolg! Wir wün­schen euch noch einen schö­nen Herbst und sehen uns im näch­sten Jahr wie­der, wenn es heißt: Frei Bordsteinkante!

Frei Bord­stein­kan­te ist ein Festi­val für die regio­na­le freie Kunst- und Krea­tiv­sze­ne in Erlan­gen. Es fin­det die­ses Jahr bereits zum zwei­ten Mal statt. Frei Bord­stein­kan­te ist ein Tag vol­ler Live-Musik, Per­for­mance, Kunst zum Mit­ma­chen, Live-Pain­ting, Aus­stel­lun­gen und vie­lem mehr auf einer Büh­ne, auf der Stra­ße und in den anlie­gen­den Cafés, Ate­liers und Geschäf­ten der Erlan­ger Altstadt.

Frei Bord­stein­kan­te wird vom Amt für Stadt­teil­ar­beit in Koope­ra­ti­on mit dem Kul­tur­zen­trum E‑Werk veranstaltet.

Wei­te­re Infos: https://www.e‑werk.de/frei-bordsteinkante/