Mit deut­li­cher Mehr­heit ist Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml als Land­tags­ab­ge­ord­ne­te für den Stimm­kreis Bam­berg-Stadt wie­der gewählt wor­den. Ihr State­ment zum Wahlergebnis:

„Inten­si­ve Wochen lie­gen hin­ter uns. Als CSU haben wir enga­giert um das Ver­trau­en der Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler geworben.

Herz­li­chen Dank an alle, die mit­ge­hol­fen haben, um die­ses erfolg­rei­che Ergeb­nis zu errei­chen. Gemein­sam haben wir in die­sem span­nen­den und her­aus­for­dern­den Wahl­kampf (Ampel­cha­os, Flug­blatt­af­fä­re, Migra­ti­on…) viel erreicht.

Die Ergeb­nis­se lan­des­weit zei­gen, die Ampel­par­tei­en haben das Ver­trau­en der Men­schen verloren.

Auch in Bam­berg als rot-grün geführ­ter Stu­den­ten­stadt mit gro­ßer Anker-Ein­rich­tung konn­ten wir mit unse­ren Ideen, Kon­zep­ten und Wer­ten klar punk­ten und damit die poli­ti­schen Mit­be­wer­ber deut­lich hin­ter uns lassen.

Punkt 1: die Grü­nen. Sie haben Ver­trau­en und Stim­men ein­ge­büßt. Auf über 17 Pro­zent­punk­te konn­te ich den Vor­sprung zur zweit­plat­zier­ten Grü­nen-Abge­ord­ne­ten im Stimm­kreis ausbauen.

Punkt 2: die AfD. Sie kommt bei uns zwar „nur“ auf den drit­ten Platz, trotz­dem betrach­te ich den bay­ern­wei­ten Stim­men­ge­winn des rech­ten Rands mit Sor­ge. Hier wer­den wir noch ent­schlos­se­ner gegen­hal­ten müs­sen und die Sor­gen der Men­schen noch bes­ser aufnehmen.

Wir haben als CSU ins­ge­samt mehr Stim­men erhal­ten im Ver­gleich zu 2018. Auch die Zustim­mungs­wer­te für unse­ren Mini­ster­prä­si­den­ten und Par­tei­vor­sit­zen­den Dr. Mar­kus Söder sind noch­mal deut­lich gestie­gen. Wir haben als mit Abstand stärk­ste Par­tei einen kla­ren Regie­rungs­auf­trag. Es gilt nun, ent­spre­chend zu handeln.

Punkt 1: Die Men­schen wün­schen sich einen star­ken und sta­bi­len Frei­staat. Des­halb wer­den wir die Regie­rungs­bil­dung zügig ange­hen, um den Wäh­ler­wil­len schnell und best­mög­lich umset­zen zu können.

Punkt 2: Die Men­schen sor­gen sich um ihre Lebens­be­din­gun­gen. Es gilt, einen nach­hal­tig ange­leg­ten Wohl­stand zu sichern. Das Wahl­er­geb­nis ist ein­deu­tig. Es geht um Gerech­tig­keit. Arbeit muss sich loh­nen. Migra­ti­on muss gesteu­ert wer­den. Unser sozia­les Netz muss ver­läss­lich blei­ben. Kli­ma­schutz ist wich­tig, darf aber nie­man­den überlasten.

Ich wer­de mich mit aller Kraft dafür ein­set­zen, dass die Men­schen bei uns ein gutes Leben in Sicher­heit und Wohl­stand füh­ren kön­nen, selbst­be­stimmt und vol­ler Chancen.

Allen Unter­stüt­zern und Hel­fern sage ich noch­mals: Herz­li­chen Dank für Euer Enga­ge­ment! Vor allem an Tho­mas Söder und unse­re Zweit­stim­men­kan­di­da­ten Ste­fan Kuhn und Anne Rudel.

Vie­le sind mit uns in den letz­ten Wochen unter­wegs gewe­sen, haben an Info­stän­den, bei Ver­an­stal­tun­gen oder an Haus­tü­ren für unse­re Ideen gewor­ben. Tau­send Dank! Mit den Men­schen im Gespräch zu sein, berei­tet mir immer wie­der ech­te Freu­de. Auch in Zukunft wer­de ich so oft wie mög­lich vor Ort sein, mei­nem Leit­satz ent­spre­chend: Hin­hö­ren und Handeln.“