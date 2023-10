Hos­piz-Kino­tag in Bam­berg am Mitt­woch, 18. Okto­ber 2023

Zu einem beson­de­ren Kino­tag lädt der Bam­ber­ger Hos­piz­ver­ein am Mitt­woch, 18. Okto­ber in das Ode­on-Kino & Café (Luit­pold­str. 25) ein. Es wer­den Fil­me zu den The­men Ster­ben, Tod und Trau­er gezeigt.

In Bam­berg fin­det in die­sem Rah­men ein Kino­abend statt. Die Besu­cher sehen um 18:00 Uhr den Film „In Lie­be las­sen“ (Frankreich/​Belgien 2021, Buch und Regie: Emma­nu­el­le Ber­cot). „In Lie­be las­sen“ (Ori­gi­nal­ti­tel: De son vivant) ist ein Film, der Trost spen­det und uns dar­an glau­ben lässt, dass es mög­lich ist, los­zu­las­sen, wenn das Leben und der Tod es erfor­dern. Benoit Mag­i­mel ver­kör­pert den erst 40 Jah­re alten Ben­ja­min, der an Krebs erkrankt. Nach Aus­sa­gen der behan­deln­den Mediziner*innen, bleibt ihm noch etwa ein Lebens­jahr. Sei­ne Mut­ter Cry­stal (Cathe­ri­ne Deneuve) lei­det schwer unter dem bevor­ste­hen­den Tod ihres Soh­nes. Dr. Eddé (Gabri­el Sara) und die Kran­ken­schwe­ster Eugé­nie (Céci­le de France) beglei­ten Mut­ter und Sohn vol­ler Hin­ga­be auf ihrem Weg, das Unaus­weich­li­che zu akzep­tie­ren. Dabei steht Ben­ja­min und Cry­stal zwar eine schwe­re Zeit bevor, aller­dings erin­nern sie sich auch gegen­sei­tig inten­siv dar­an, wie schön die gemein­sa­me Zeit war, die sie zusam­men ver­brin­gen konnten.

Im Anschluss bie­ten wir jeweils Gesprächs­mög­lich­kei­ten mit Men­schen aus der Hos­piz­be­we­gung zu den The­men Ster­ben, Tod und Trau­er. Der Bam­ber­ger Hos­piz­ver­ein möch­te an die­sem Kino­tag sen­si­bel machen für die Pha­sen des Lebens, in denen mit­mensch­li­che Zuwen­dung und Soli­da­ri­tät beson­ders gefor­dert sind. Anlass ist der Welt­hos­piz­tag, der jähr­lich am zwei­ten Sams­tag im Okto­ber statt­fin­det und die Situa­ti­on schwerst­kran­ker, ster­ben­der und trau­ern­der Men­schen in den Blick nimmt.

Am Vor­mit­tag (Film­start: 10:00 Uhr) fin­det eine Schul­ver­an­stal­tung statt. Die­se kann nur mit Anmel­dung besucht wer­den (begrenz­te Sitz­platz­zahl). Es läuft der Film „Hin und weg“ (2014, Regie: Chri­sti­an Zübert). Ein unge­wöhn­li­ches Road­mo­vie erzählt die Geschich­te von Han­nes, ver­kör­pert von Flo­ri­an David Fitz. Auf dem Weg nach Bel­gi­en dem jähr­li­chen Fahr­rad­aus­flu­ges mit Freun­den offen­bart Han­nes sei­ne ALS-Dia­gno­se, die Dia­gno­se einer unheil­ba­ren, zum Tod füh­ren­den Ner­ven­krank­heit und dass er des­halb am Ziel­ort einen Ster­be­hil­fe-Ter­min ver­ein­bart hat. Die Tour soll das letz­te Aben­teu­er mit sei­nen Freun­den sein und als Abschied die­nen, bevor er am Ziel­ort sein Leben been­den wird. Eine Ach­ter­bahn der Emo­tio­nen kommt in Gang.

Kon­takt: Hos­piz­ver­ein Bam­berg e.V., Tel. 0951 – 95 50 70, E‑Mail: kontakt@​hospizverein-​bamberg.​de