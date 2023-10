Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis (21.10.2023 bis 27.10.2023)

Sams­tag, 21.10.2023

Sa 21.10., 16.00 Uhr Ladies & Girls Second-Hand-Basar für modi­sche Mar­ken­be­klei­dung & Acces­soires, Fami­li­en­zen­trum St. Johan­nis gesamt (mit Susan­ne Weidt, Lei­tung Familienzentrum)

Hoch­wer­ti­ge, top modi­sche Mar­ken-Damen­be­klei­dung (Grö­ße 34 bis 54), Win­ter­jacken, Acces­soires (Taschen, Schmuck) und Sport­be­klei­dung suchen ihr neu­es Top-Model.

Sonn­tag, 22.10.2023

So 22.10., 10.00 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfarrer/​in Kurth)

Mitt­woch, 25.10.2023

Mi 25.10., 20.00 Uhr Kei­ne (!) St. Johan­nis-Chor­pro­be, Ohne Ort (mit Michae­la Kögel, Dekanatskantorin)

Der St. Johan­nis-Chor probt wöchent­lich und kommt bei Kon­zer­ten sowie zur Aus­ge­stal­tung von Got­tes­dien­sten zum Einsatz.

Don­ners­tag, 26.10.2023

Do 26.10., 15.30 Uhr Kin­der­chor­pro­be, Fami­li­en­zen­trum St. Johan­nis – Grup­pen­raum (mit Michae­la Kögel, Dekanatskantorin)

Sing mit im Kinderchor!

Evang.-Luth. Kir­chen­ge­mein­de St. Johan­nis, Forchheim

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis (28.10.2023 bis 03.11.2023)

Sonn­tag, 29.10.2023

So 29.10., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfar­re­rin Melis­sa Wißmann)

Diens­tag, 31.10.2023

Di 31.10., 19.00 Uhr Got­tes­dienst am Refor­ma­ti­ons­fest mit Abend­mahl, Evang.-Luth. St. Johan­nis-Kir­che (mit Pfrin.i.R. Topf und Pfr. Weidt)

Frei­tag, 3.11.2023

Fr 3.11., 19.00 Uhr Gon­ler Tref­fen, Gemein­de­haus St. Johan­nis gesamt (mit Chri­stel Naarmann)

Die Gon­ler (Grup­pe ohne Namen) tref­fen sich regel­mä­ßig im Gemein­de­haus St. Johan­nis. Jede/​r Inter­es­sier­te ist herz­lich eingeladen.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich über alle aktu­el­len Infor­ma­tio­nen (u.a. zu unse­ren Tau­fen und kurz­fri­sti­gen Ände­run­gen) auf unse­rer Home­page (www​.forch​heim​-evan​ge​lisch​.de) und in der Tages­pres­se. Das Pfarr­amt ist mon­tags, diens­tags und frei­tags von 9:00 – 11:30 und don­ners­tags von 14:00 – 17:00 Uhr geöffnet.