Die Bas­ket­bal­ler vom ATS Kulm­bach sie­gen in einem defen­siv gepräg­tem Spiel gegen Bezirks­ober­li­ga Auf­stei­ger TG Veits­höch­heim 2 mit 64:54.

Nach einem zähem Start bei­der Mann­schaf­ten stand es nach 5 Minu­ten 2:3 und der Coach der Kulm­ba­cher reagier­te mit einem Time­out. Danach nahm das Spiel so lang­sam Fahrt auf. Dank har­ter Arbeit in der Zone und 8 Punk­ten von Leo­nard Mit­chell stand es nach dem ersten Vier­tel 13:12.

Im zwei­ten Abschnitt star­te­te Veits­höch­heim dann mit einem 5 Punk­te run und konn­te sich so eine klei­ne Füh­rung erspie­len wel­che trotz der Stär­ke der Kulm­ba­cher in der Zone, bis zur Halb­zeit anhielt. (29:33).

Hoch­mo­ti­viert leg­ten die Bas­ket­bal­ler des ATS nach dem Sei­ten­wech­sel los und konn­ten so trotz Foul Pro­ble­men die Füh­rung wie­der über­neh­men. Mit einem 3 Punk­te Vor­sprung ging es also für die Mann­schaft von Coach Chri­stoph Jung­bau­er in das letz­te Vier­tel. Dort bau­ten die Kulm­ba­cher Ihren Vor­sprung auf zwi­schen­zeit­lich 13 Punk­te aus und brach­ten letzt­end­lich den Sieg ins­be­son­de­re durch eine star­ke Defen­siv­lei­stung mit nach Hau­se. (64:54)

ATS Kulm­bach – TG Veits­höch­heim 2 64:54 (13:12, 16:21, 18:11, 17:10)

ATS Kulm­bach: Jung­bau­er (20/2 Drei­er), Mit­chell (16), Koths (11/1), Eck­hardt (6), Weis­heit (4), Malla­nik (2), Arlt (2), Schnei­der (2), Schwa­ben­land (1), Hansl