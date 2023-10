Zum zwei­ten Aus­wärts­spiel der eng­li­schen Woche fährt die Mann­schaft des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach ins 250 km ent­fern­te Fell­bach bei Stutt­gart. Hier trifft man auf die SV Fell­bach Flas­hers. Bei­de Mann­schaf­ten sind Auf­stei­ger in die dritt­höch­ste Spiel­klas­se Deutsch­lands, die „BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga” Pro B. Eine wei­te­re Gemein­sam­keit ist der erste Sieg am 2. Spiel­tag, was bei­de Mann­schaf­ten in der Liga end­gül­tig ankom­men ließ. Wäh­rend die Güß­ba­cher am 2. Spiel­tag ihr Heim­spiel gegen die Tro­pics aus Ober­ha­ching gewin­nen konn­ten, gin­gen die Gast­ge­ber aus­wärts bei Ahorn Camp BIS Bas­kets Spey­er auch als Sie­ger vom Feld. Bei den Baden-Würt­tem­ber­gern sticht Shoo­ting­guard Lars Ber­ger (11.5) aus der Mann­schaft, der gefähr­lich­ste Schüt­ze von der 3‑Punkt-Linie und einer der bei­den Tops­corer des Teams. Unter­stützt wird er durch den Cen­ter Andre­as Kron­hardt (11.5), der eben­falls als Punk­te­samm­ler aber auch als Rebound­ex­per­te aus der Mann­schaft her­aus­ragt. Als Regis­seur führt im Spiel­auf­bau der Erfah­re­ne Zaï­re Thomp­son (Effek­ti­vi­tät 22) den Auf­stei­ger an. Der Rest des Teams zeigt sich aus­ge­gli­chen, was die Tie­fe der Mann­schaft ausmacht.

Der TSV konn­te vor hei­mi­schem Publi­kum einen am Ende nicht gefähr­de­ten Sieg nach Hau­se fah­ren. Den­noch wur­den die Feh­ler der bei­den ersten Spie­le aus­führ­lich ana­ly­siert und ange­spro­chen. Daher möch­te das Team um Kapi­tän Alex Engel den näch­sten Schritt machen und die Feh­ler­quo­te mini­mie­ren. Dies wird man, wie schon in den ersten Spie­len zu erken­nen war, über enga­gier­te Ver­tei­di­gung ver­su­chen. Hier­bei wird der Rebound ein Schlüs­sel des Spiels sein kön­nen, aber unter den Bret­tern war­tet Schwerst­ar­beit auf die Mann­schaft. In der Offen­si­ve möch­te man das Tem­po erhö­hen und durch gute und schnel­le Ball­be­we­gung über­zeu­gen. Dadurch erhofft sich die Völkl-Trup­pe zum einen Fast­breaks, aber auch vie­le freie Wür­fe. Durch den ersten Heim­sieg gestärkt kann die Mann­schaft des Trai­ner-Duos Völkl/​Schmidt mit dem nöti­gen Respekt und Selbst­ver­trau­en nach Fell­bach fah­ren, um den mög­li­chen ersten Aus­wärts­sieg in der ProB zu erkämpfen.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein