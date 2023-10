Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unbe­kann­te schla­gen an vier Fahr­zeu­gen Schei­ben ein

BAM­BERG. Zwi­schen Frei­tag und Mon­tag wur­den der Bam­ber­ger Poli­zei gleich vier Fäl­le von Dieb­stäh­len aus Autos ange­zeigt. In zwei Fäl­len wur­den am Sonn­tag, zwi­schen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Star­ken­feld­stra­ße jeweils die rech­ten hin­te­ren Auto­schei­ben von einem grü­nen Renault bzw. einem roten Maz­da ein­ge­schla­gen und dar­aus ein Lap­top, ein Ruck­sack sowie eine drei­stel­li­ge Bar­geld­sum­me und zwei Beklei­dungs­stücke im Gesamt­wert von 400 Euro gestoh­len. Der ande­re Fall ereig­ne­te sich bereits am Frei­tag, zwi­schen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Bren­ner­stra­ße. Hier wur­de eben­falls eine Auto­fen­ster­schei­be ein­ge­schla­gen und aus einem sil­ber­nen VW eine Leder­ta­sche im Zeit­wert von etwa 150 Euro gestoh­len. Am Mon­tag­früh, um 02.30 Uhr, wur­de dann noch in der Kärn­ten­stra­ße fest­ge­stellt, dass dort ein Unbe­kann­ter an einem grau­en BMW die Sei­ten­schei­be der Bei­fah­rer­sei­te ein­ge­schla­gen sowie die Tür auf­ge­he­belt hat­te. Ob aus die­sem Auto etwas gestoh­len wur­de, ist der Poli­zei noch nicht bekannt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 2500 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die Bam­ber­ger Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ein­gangs­tü­re an Gast­stät­te beschädigt

BAM­BERG. An der Ein­gangs­tü­re eines Loka­les in der Obe­ren Sand­stra­ße wur­de zwi­schen Sams­tag und Sonn­tag das Fen­ster der Ein­gangs­tü­re ein­ge­schla­gen. Hier­bei wur­de Sach­scha­den in Höhe von etwa 200 Euro hinterlassen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Betrun­ke­ner schlägt Woh­nungs­tü­re ein

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh, um 03.00 Uhr, schlug ein 18-Jäh­ri­ger in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Nürn­ber­ger Stra­ße die Ver­gla­sung einer Woh­nungs­tü­re ein. Als er in der Woh­nung war, öff­ne­te die­ser einen Klei­der­schrank, bevor er sich auf ein Sofa zum Schla­fen leg­te. Der jun­ge Mann war erheb­lich betrun­ken, er brach­te es auf 2,26 Pro­mil­le und ver­letz­te sich beim Ein­schla­gen der Ver­gla­sung leicht am Hals. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro bezif­fert. Der Betrun­ke­ne muss sich wegen Sach­be­schä­di­gung straf­recht­lich verantworten.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Im Stadt­teil Gau­stadt in der Jung­kreut­stra­ße wur­de zwi­schen Sams­tag, 20.00 Uhr und Sonn­tag, 10.00 Uhr, der lin­ke Außen­spie­gel eines dort abge­stell­ten schwar­zen VW Golf ange­fah­ren. An dem Auto ist durch die Unfall­flucht Sach­scha­den in Höhe von etwa 200 Euro ent­stan­den, wes­halb die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 600 Euro wur­de zwi­schen Sams­tag, 14.00 Uhr und Sonn­tag, 18.00 Uhr, in der Gar­ten­stadt, im Rot­dorn­weg, an einem roten Opel Astra hin­ter­las­sen. Hier wur­de die vor­de­re lin­ke Stoß­stan­ge ange­fah­ren, wo auch hier der Unfall­ver­ur­sa­cher flüchtete.

BAM­BERG. Im Stein­weg kam am Mon­tag­früh, kurz nach 01.30 Uhr, der Fah­rer eines wei­ßen Autos aus unbe­kann­ten Grün­den nach rechts von der Fahr­bahn ab und über­fuhr gleich drei Leit­pfo­sten. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht aufgenommen.

Poli­zei sucht wei­te­re Geschädigte

BAM­BERG. Bereits am Sams­tag, gegen 16.20 Uhr, bet­tel­te eine 29-jäh­ri­ge Frau aus dem Ost­block auf einem Super­markt­park­platz am Münch­ner Ring nach Bar­geld. Hier­bei ver­hielt sich die Frau aggres­siv und täusch­te eine hilf­lo­se Lage vor, so dass bei ihr ein Bar­geld­be­trag von knapp 30 Euro fest­ge­stellt wer­den konn­te. Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9129–210 wei­te­re Geschä­dig­te, die der Damen Geld gege­ben haben.

Wer kennt Schläger

BAM­BERG. Am Sonn­tag­früh, gegen 11.40 Uhr, kam es in einer Woh­nung am Pfahl­plätz­chen zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen zwei Män­nern. Ein 30-Jäh­ri­ger wur­de hier von einem gleich­alt­ri­gen Mann mit kur­zen dunk­len Haa­ren, einem Drei-Tage-Bart, Rau­cher, zunächst mit der Faust ins Gesicht geschla­gen, bevor ihm mit Turn­schu­hen ins Gesicht getre­ten wur­de und auch noch ins Gesicht gebis­sen wur­de. Der Geschä­dig­te floh anschlie­ßend aus sei­ner Woh­nung auf die Stra­ße. Von hier aus wur­de er ver­letzt ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Zeu­gen, die nähe­re Anga­ben zum Angrei­fer machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

E‑Scooter war nicht versichert

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh, kurz vor 04.00 Uhr, wur­de in der Lud­wig­stra­ße ein 36-jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen, weil kein gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Der Mann muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BAU­NACH. Am Sams­tag wur­de in den Abend­stun­den ein am Bahn­hof abge­stell­tes und mit einem Ket­ten­schloss gesi­cher­tes Damen-Moun­tain­bike der Mar­ke CUBE im Wert von ca. 500 Euro ent­wen­det. Zeu­gen, die Anga­ben zum Tat­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

KEM­MERN. Ein im Buchen­weg gepark­ter KIA wur­de in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag von einem unbe­kann­ten Täter im Bereich der Front mit schwar­zem Lack über­gos­sen. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeu­gen, die Anga­ben zum Tat­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

BUR­GE­BRACH. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­de ein „Im Knöckel“ abge­stell­ter Audi von einem noch unbe­kann­ten Täter im Bereich der Fah­rer­tü­re ver­kratzt, so dass ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ent­stand. Zeu­gen, die Anga­ben zum Tat­her­gang machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Ver­bin­dung zu setzen.

Land­kreis Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Auto­die­be auf der Flucht gestellt

BAY­REUTH / CREU­ßEN, LKR. BAY­REUTH. Am Sonn­tag­abend flo­hen zwei Fahr­zeug­die­be mit hoher Geschwin­dig­keit vor der Poli­zei. Nach einer Ver­fol­gungs­fahrt konn­ten die Bay­reu­ther Beam­ten das Fahr­zeug im Bereich Creu­ßen stop­pen und bei­de Män­ner festnehmen.

Am Sonn­tag­abend, kurz vor 23 Uhr, woll­te eine Strei­fe der Poli­zei Bay­reuth-Land in Sey­bo­then­reuth ein Fahr­zeug kon­trol­lie­ren. Als der Fah­rer des Opel Astra dies bemerk­te, gab er Gas und fuhr mit hoher Geschwin­dig­keit davon. Mit teil­wei­se 180 Kilo­me­tern pro Stun­de beweg­te sich der Opel durch den Land­kreis und wech­sel­te mehr­fach die Rich­tung. In Zusam­men­ar­beit konn­ten Poli­zi­stin­nen und Poli­zi­sten meh­re­rer Bay­reu­ther Dienst­stel­len das Fahr­zeug nach etwa 20 Minu­ten im Bereich Creu­ßen stop­pen. Den 29-jäh­ri­gen Fah­rer nah­men sie noch an Ort und Stel­le fest, den 45-jäh­ri­gen Bei­fah­rer stell­ten sie auf sei­ner Flucht zu Fuß. Der Grund der Flucht war schnell gefun­den. Bereits vor einer Woche hat­te der recht­mä­ßi­ge Eigen­tü­mer den Opel Astra in Bay­reuth als gestoh­len gemel­det. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen gegen die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen aus Ober­fran­ken aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Schrott­ab­la­ge­rung

Stöck­ach. Am Sonn­tag­nach­mit­tag mel­de­te eine 58-jäh­ri­ge, dass sie hin­ter den Ten­nis­plät­zen Elek­tro­tei­le auf­ge­fun­den hat. Vor Ort wur­de fest­ge­stellt, dass es sich hier­bei um diver­sen Elek­tro­schrott han­delt, der wider­recht­lich in der Ver­län­ge­rung der Stra­ße „Kreuz­wie­sen“ abge­la­gert wur­de. Die Gemein­de wur­de umge­hend hier­über ver­stän­digt. Die Ent­sor­gung fand höchst­wahr­schein­lich in der Zeit von 24.09. – 08.10.2023 durch bis­lang unbe­kann­te Täter statt. Wer in die­sem Zeit­raum etwas beob­ach­ten konn­te, wen­det sich bit­te an die Poli­zei Eber­mann­stadt unter 09194 73880.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am ver­gan­ge­nen Sams­tag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr park­te eine 61-Jäh­ri­ge ihren gel­ben BMW auf den Park­deck eines Ein­kaufs­mark­tes in der Bam­ber­ger Stra­ße. In die­sem Zeit­raum beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer den hin­te­ren und vor­de­ren Kot­flü­gel des gepark­ten Pkw. Die­ser ent­fern­te sich anschlie­ßend, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 3.000 EUR. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Kau­gum­mi­au­to­ma­ten aufgebrochen

Hoch­stadt am Main / LKR. Lich­ten­fels. In der Zeit von Diens­tag, 17:30 Uhr bis Sonn­tag, 17:30 Uhr wur­den von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter zwei Kau­gum­mi­au­to­ma­ten in der Burk­hei­mer Stra­ße in Wolfs­loch ent­wen­det und zer­stört. Die gestoh­le­nen Auto­ma­ten wur­den von einem Rad­fah­rer voll­stän­dig demo­liert auf einem Flur­weg bei Zeublitz auf­ge­fun­den, das dar­in befind­li­che Bar­geld wur­de ent­wen­det. Ins­ge­samt ent­stand ein Scha­den von rund 200 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder den Tätern erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.