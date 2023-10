In der 41. Kalen­der­wo­che 2023 fin­det am Land­ge­richt Bam­berg fol­gen­de (erst­in­stanz­li­che) Haupt­ver­hand­lung in Straf­sa­chen statt:

Das Straf­ver­fah­ren gegen den 21-jäh­ri­gen E. wegen Ver­ge­wal­ti­gung in Tat­ein­heit mit Kör­per­ver­let­zung, sexu­el­lem Miss­brauch eines Kin­des ohne Kör­per­kon­takt und wei­te­rer Delik­te am 11.10.2023, 10:00 Uhr, vor der 2. Jugend­kam­mer (Az. 73 KLs 1105 Js 2579/21 jug).

Dem Ange­klag­ten liegt zur Last, im August/​September 2020 gegen den Wil­len einer damals 14-jäh­ri­gen Geschä­dig­ten mit die­ser den Geschlechts­akt voll­zo­gen zu haben, dies unter Anwen­dung von Gewalt, um ihren ent­ge­gen­ste­hen­den Wil­len zu bre­chen. Dar­über hin­aus soll er Ende Novem­ber 2020 eine wei­te­re Geschä­dig­te, die zum dama­li­gen Zeit­punkt 17 Jah­re alt war, unter Dro­hung dazu ver­an­lasst haben, ihm por­no­gra­phi­sches Mate­ri­al von ihr zu ver­schaf­fen. Dane­ben soll er unter ande­rem wei­te­re Geschä­dig­te damit bedroht haben, die­se zu erschießen.

Fort­set­zungs­ter­mi­ne: 12.10.2023, 18.10.2020, 19.10.2023 und 20.10.2023