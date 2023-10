Bren­nen­der Unrat an einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Alt­mühl­stra­ße hat am gest­ri­gen Sonn­tag­abend (08.10.) gegen 20.40 Uhr die Bay­reu­ther Feu­er­wehr auf den Plan geru­fen. Das Feu­er selbst war mit einem C‑Rohr schnell gelöscht, jedoch waren an der Fas­sa­de des Gebäu­des und eines angren­zen­den Tra­fo­häus­chens deut­li­che Brand­spu­ren sicht­bar. Um aus­zu­schlie­ßend, dass sich das Feu­er unbe­merkt aus­ge­brei­tet hat­te, waren ent­spre­chen­de Kon­troll­maß­nah­men erforderlich.

Über eine Dreh­lei­ter wur­de das Dach mit einer Wär­me­bild­ka­me­ra auf Glut­ne­ster unter­sucht. Da eine deut­li­che Erwär­mung fest­ge­stellt wer­den konn­te, wur­den vor­sorg­lich ein­zel­ne Zie­gel ent­fernt und der dar­un­ter lie­gen­de Bereich mit einem C‑Rohr ein­ge­wäs­sert. Auch die Fas­sa­de wur­de mit­tels Werk­zeug teil­wei­se geöff­net, da die­se mit einer dün­nen Kunst­stoff­däm­mung auf dem Mau­er­werk ver­se­hen war. Da das Gebäu­de nicht dau­er­haft bewohnt ist, befand sich zum Zeit­punkt des Bran­des nie­mand im Gebäude.

Der Eigen­tü­mer wur­de durch die Ein­satz­kräf­te ver­stän­digt und an die Ein­satz­stel­le gebe­ten, um für die Kon­trol­le des Innen­be­reichs die Tür auf­zu­sper­ren. Bis auf eine Geruchs­be­lä­sti­gung konn­ten glück­li­cher­wei­se kei­ne wei­te­ren Fest­stel­lun­gen gemacht wer­den. Zur Kon­trol­le des Tra­fo­häus­chens eil­te ein Sach­ver­stän­di­ger der Stadt­wer­ke an die Ein­satz­stel­le. Wie sich her­aus­stell­te, blieb die Elek­trik unbe­schä­digt, der Scha­den im Dach­be­reich soll durch eine Fach­fir­ma begut­ach­tet werden.

Alles in allem ver­lief der Ein­satz somit eher glimpf­lich – nicht zuletzt auf­grund des beherz­ten Ein­grei­fens eines Erst­hel­fers, der drei wei­te­re Müll­ton­nen ent­fer­nen konn­te ehe das Feu­er auch die­se erfass­te. Durch die höhe­re Brand­in­ten­si­tät hät­ten die Fol­ge­schä­den weit­aus schlim­mer aus­fal­len kön­nen. 24 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache, Alt­stadt und Mey­ern­berg waren ca. 45 Minu­ten im Ein­satz, zwei Trupps unter Atem­schutz wur­den ein­ge­setzt. Die Poli­zei und das BRK Bay­reuth waren eben­falls vor Ort, ver­letzt wur­de niemand.