Land­rat Johann Kalb, Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Hol­ger Dre­mel wer­ben bei Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid für Bam­berg als Stand­ort für neu­en Ausbildungsberuf

„Der neue Aus­bil­dungs­be­ruf ‚Cara­van- und Rei­se­mo­bil­tech­nik‘ muss (auch) in Bam­berg beschult wer­den.“ Die­sen drin­gen­den Wunsch tru­gen Land­rat Johann Kalb, Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Hol­ger Dre­mel bei einem Gespräch auf der Giech­burg an den neu­en Regie­rungs­prä­si­den­ten Flo­ri­an Luder­schmid heran.

Der Land­kreis Bam­berg behei­ma­tet mit drei nam­haf­ten Unter­neh­men einen Schwer­punkt der Rei­se­mo­bil­bran­che in Euro­pa. „Das drückt sich auch in mehr als 900 Arbeits­plät­zen im Süden unse­res Land­krei­ses aus“, so Land­rat Kalb. „Die Bran­che selbst und die drei Unter­neh­men sind auf Wachs­tums­kurs: Bis 2026 wol­len die Unter­neh­men in unse­rem Land­kreis die Zahl der Arbeits­plät­ze nahe­zu ver­dop­peln auf 1700.“ Das wird nach den Wor­ten von Land­rat, Staats­mi­ni­ste­rin und Land­tags­ab­ge­ord­ne­tem nur gelin­gen, wenn das Berufs­schul­an­ge­bot in der Regi­on ver­an­kert wird.