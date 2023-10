Die Amts­lei­tung in Bay­reuth teilt mit, dass Hen­drik Maler neu­er Lei­ter der Regio­nal­stel­le Ober­bay­ern der Lan­des­be­hör­de Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) in Mün­chen gewor­den ist. Er tritt die Nach­fol­ge von Hel­mut Krauß an. Hel­mut Krauß wird mit Ablauf des Okto­ber 2023 in den Ruhe­stand tre­ten. Hen­drik Maler über­nimmt die Füh­rung in Mün­chen von Maria Klebau, die neben ihren Auf­ga­ben als Lei­te­rin der Regio­nal­stel­le Schwa­ben kom­mis­sa­risch für meh­re­re Mona­te auch die Geschicke der Regio­nal­stel­le in Mün­chen lenkte.

Der ehe­ma­li­ge lang­jäh­ri­ge Berufs­sol­dat war zuletzt beim Lan­des­ver­band Bay­ern des Tech­ni­schen Hilfs­werks (THW) als Lei­ter der Ver­wal­tung tätig und bringt neben über 16 Jah­ren Füh­rungs­er­fah­rung nicht nur pro­fun­de Kennt­nis­se aus der Ver­wal­tung, son­dern auch Begei­ste­rung für den Dienst „am Men­schen“ mit. In sei­ner Zeit bei der Bun­des­wehr über­nahm Hen­drik Maler unter ande­rem als UN-Mili­tär­be­ob­ach­ter beim Aus­lands­ein­satz und in ver­schie­de­nen wei­te­ren Abtei­lun­gen sowie anschlie­ßend beim Luft­fahrt-Bun­des­amt am Flug­ha­fen Mün­chen Ver­ant­wor­tung. Seit 2019 war er beim THW Bay­ern als Refe­rats­lei­ter unter ande­rem Inklu­si­ons­be­auf­trag­ter und hat­te bereits fach­li­che Anknüp­fungs­punk­te zum ZBFS.

Der Prä­si­dent der Lan­des­be­hör­de ZBFS, Dr. Nor­bert Koll­mer, heißt den neu­en Regio­nal­stel­len­lei­ter will­kom­men: „Ich wün­sche Hen­drik Maler alles Gute, viel Erfolg und eine glück­li­che Hand für sei­ne neue Füh­rungs­auf­ga­be.“ Gleich­zei­tig dankt er Hel­mut Krauß für sei­nen lang­jäh­ri­gen Ein­satz für das ZBFS und Frau Klebau für die kom­mis­sa­ri­sche Lei­tung der Dienst­stel­le. Herr Krauß lei­te­te unter ande­rem seit Juli 2007 die Dienst­ge­schäf­te der Regio­nal­stel­le Nie­der­bay­ern, ehe er im Okto­ber 2013 zum Lei­ter der Regio­nal­stel­le Ober­bay­ern bestellt wur­de. In der Regio­nal­stel­le Ober­bay­ern küm­mern sich rund 285 Beschäf­tig­te an zwei Stand­or­ten (in der Bay­er­stra­ße und in der Richel­stra­ße) um die Belan­ge der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Bear­bei­tet wer­den unter ande­rem Anträ­ge auf Fami­li­en­lei­stun­gen (z. B. Eltern­geld, Baye­ri­sches Fami­li­en- und Krip­pen­geld), Schwer­be­hin­der­ten­fest­stel­lungs­ver­fah­ren, Inklu­si­ons- und Opfer­ent­schä­di­gungs­lei­stun­gen. Zudem ist die Kriegs­ver­sehr­ten­ver­sor­gung nach dem Bun­des­ver­sor­gungs­ge­setz (BVG) in Mün­chen zentralisiert.

Kontakt: