Die Abtei­lung Grün­an­la­gen von Bam­berg Ser­vice wird in der Woche vom 09.- 13. Okto­ber 2023 eine zwei­stäm­mi­ge Hybrid-Pap­pel am Park­platz des alten Hal­len­ba­des fäl­len. Bei der tur­nus­ge­mä­ßen Baum­kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass die Ver­zwei­gung des gro­ßen Bau­mes am Stamm­fuß bedroh­lich weit ein­ge­ris­sen ist. Es besteht eine aku­te Bruch­ge­fahr. Um den Baum kurz­fri­stig zu sichern, wur­den in der Kro­ne Spann­gur­te ver­baut. Die­se ver­hin­dern, dass die Stämm­lin­ge ganz aus­ein­an­der­bre­chen und auf den Park­platz fallen.

Die Pap­pel lässt sich auch durch einen dra­sti­schen Kro­nen­rück­schnitt nicht mehr aus­rei­chend sichern, da der Riss in den Stamm­fuß soweit ein­dringt, dass eine Hei­lung nicht mehr mög­lich ist. Für den gefäll­ten Baum wird vor Ort eine Ersatz­pflan­zung durch­ge­führt. Im Zuge der Arbei­ten wer­den im Umfeld am rest­li­chen Baum­be­stand Kro­nen­pfle­ge­ar­bei­ten durchgeführt.