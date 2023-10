„Ab und an muss man etwas Neu­es bie­ten, und das tun wir in die­sem Jahr“, freu­en sich die Ver­an­stal­ter – Mar­tin Erz­feld, Lei­ter der Musik­schu­le Bam­berg und Ste­fa­nie Hahn, Senio­ren­be­auf­trag­te der Stadt Bam­berg. Mit Musik­num­mern aus den ver­schie­den­sten Gen­res und Zei­ten nimmt das bewähr­te Duo die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer mit auf eine Rei­se durch die schön­sten Film­me­lo­dien. Das Senio­ren­kon­zert fin­det am Mitt­woch, den 25. Okto­ber um 14:30 Uhr im Hegel­saal der Kon­zert­hal­le Bam­berg statt.

Auch in die­sem Jahr erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher wie­der ein eben­so kurz­wei­li­ges wie hoch­klas­si­ges Pro­gramm mit Künst­le­rin­nen und Künst­lern jeden Alters, denn das Mot­to bleibt unver­än­dert: „Musik ver­bin­det Gene­ra­tio­nen.“ Durch das Pro­gramm führt Mar­tin Erz­feld, der auch die musi­ka­li­sche Gestal­tung managt, Ste­fa­nie Hahn zeich­net für die Orga­ni­sa­ti­on im Hin­ter­grund verantwortlich.

Auch der Ein­tritts­preis ist unver­än­dert: Für nur 5 Euro genie­ßen die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer einen Nach­mit­tag vol­ler Musik.

„Kon­zer­te regen unse­re Sin­ne und unse­ren Ver­stand an. In einem Alter, in dem die gei­sti­ge Akti­vi­tät durch das Aus­schei­den aus dem Arbeits­le­ben etwas abnimmt, kön­nen Kon­zer­te bele­bend wir­ken und neue Lebens­qua­li­tät spen­den“, erklärt Hahn und lädt inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, dabei zu sein.

Kar­ten gibt es ab sofort im Rat­haus am ZOB am Ser­vice­point, im Senio­ren­bü­ro am Hein­richs­damm im II. Stock sowie beim BVD in der Langen

Straße.

Das Kon­zert endet um 17:30 Uhr.

Nähe­re Aus­künf­te erteilt auch ger­ne das Senio­ren­bü­ro unter Tel. 0951/871514