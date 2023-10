Heim­wett­kampf des drei­ma­li­gen Deut­schen Mei­sters der 1. Bun­des­li­ga im Sport­schie­ßen am 21. + 22.10. in der Frankenland-Halle

Die 1. Luft­ge­wehr Mann­schaft der SG Coburg 1354 e.V. bestrei­tet die­ses Jahr ihren Heim­wett­kampf in der 1. Bun­des­li­ga am Sams­tag, den 21.10. und Sonn­tag, den 22.10. Es wer­den natio­nal und inter­na­tio­nal erfolg­rei­che Schüt­zen an den Start gehen, die span­nen­de Wett­kämp­fe garan­tie­ren. Deut­sche Mei­ster, Euro­pa­mei­ster, Welt­mei­ster und Olym­pia­teil­neh­mer wer­den um den Sieg rin­gen. Das Lei­stungs­ni­veau ist so hoch und eng gesteckt, dass bei den 40 zu absol­vie­ren­den Schüs­sen oft­mals nur ein Ring über Sieg oder Nie­der­la­ge entscheidet.

Ein­ge­la­den zu dem sport­li­chen Höhe­punkt des Jah­res sind alle inter­es­sier­ten Schüt­zen und Bür­ger aus nah und fern in die Fran­ken­land-Hal­le, Am Sport­platz 14 in Ebers­dorf bei Coburg ein.

Der Wett­kampf­ver­lauf der 1. Bun­des­li­ga am 21.10.:

15:00 Uhr Germ. Prit­tl­bach – Eichen­laub Saltendorf

16:30 Uhr SV Peters­aurach – SSV Kronau

18:00 Uhr SG Coburg – SSG Dynamit-Fürth

Der Wett­kampf­ver­lauf am 22.10.

10:00 Uhr SSG Dyna­mit-Fürth – Germ. Prittlbach

11:30 Uhr Eichen­laub Sal­ten­dorf – SV Petersaurach

13:00 Uhr SG Coburg – SSV Kronau

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Es gibt aus­rei­chend Parkmöglichkeiten.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen auch unter www​.bun​des​li​ga​.dsb​.de