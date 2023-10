Unter einem Baum die letz­te Ruhe fin­den – die Bei­set­zung im Wald ist ab Mit­te Okto­ber auch in Wun­sie­del mög­lich. Am 14. Okto­ber fin­det der Wald­in­for­ma­ti­ons­tag mit kosten­lo­sen Wald­füh­run­gen statt. An die­sem Tag besteht die Mög­lich­keit, sich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr über das The­ma Wald­be­stat­tung und kon­kret über den Fried­Wald Lui­sen­burg zu informieren.

Fra­gen wie: „Wie genau läuft eine Bei­set­zung im Fried­Wald ab? Wel­che Grab­ar­ten gibt es? Kann bereits zu Leb­zei­ten der Baum für die letz­te Ruhe aus­ge­wählt wer­den?“, wer­den vor Ort beant­wor­tet. Dar­über hin­aus füh­ren an zwei Sams­ta­gen pro Monat die Fried­Wald-För­ste­rin­nen und ‑För­ster Inter­es­sier­te durch den Wald. Die ein­stün­di­ge Wald­füh­rung ist jeweils eine Mischung aus Wald­spa­zier­gang und Infor­ma­ti­ons­tour. Sie star­tet an der Infor­ma­ti­ons­ta­fel, die alle wich­ti­gen Daten zum Fried­Wald ent­hält, und führt vor­bei an den schö­nen und beson­de­ren Orten des Wal­des. Etwa dem Andachts­platz, der im Fried­Wald Lui­sen­burg im Fich­tel­ge­bir­ge zen­tra­ler Ort des Geden­kens und Erin­nerns ist.

Anmel­dung:

Wer den Wald mit eige­nen Augen sehen und mehr über den Fried­Wald erfah­ren will, kann sich unter 06155 848–100 oder www​.fried​wald​.de/​l​u​i​s​e​n​b​urg anmelden.