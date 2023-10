Das Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum hat in die­sem Jahr sein 50-jäh­ri­ges Jubi­lä­um. Zu die­sem fei­er­li­chen Anlass wer­den wir auch den neu ent­wickel­ten Obst­in­for­ma­ti­ons­weg ein­wei­hen. Die­ser wur­de feder­füh­rend vom Natur­park Frän­ki­sche Schweiz in Koope­ra­ti­on mit dem Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum entwickelt.

Die Fei­er­lich­keit fin­det am

Frei­tag, 13. Okto­ber 2023, ab 14 Uhr

im Obst­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Frän­ki­sche Schweiz

(Möch­ser Weg 12 in 91355 Hilt­polt­sein)

statt.