Die Abtei­lung Abwas­ser­ent­sor­gung der Stadt­wer­ke Kulm­bach hat erneut ihr Tech­ni­sches Sicher­heits­ma­nage­ment (TSM) über­prü­fen las­sen. Sie hat die Prü­fung durch die Deut­sche Ver­ei­ni­gung für Was­ser­wirt­schaft, Abwas­ser und Abfall e.V. (DWA) erfolg­reich bestan­den und die wich­ti­ge Zer­ti­fi­zie­rung erhalten.

Die Über­ga­be der Urkun­de erfolg­te am 04.10.2023 durch den Lan­des­ver­bands­ge­schäfts­füh­rer der DWA, Herrn M.-Eng. Dani­el Eck­stein im Bei­sein von Herrn Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann. Die Über­ga­be war so hoch­ran­gig besetzt, weil die Stadt­wer­ke Kulm­bach einer der weni­gen Abwas­ser­ent­sor­ger sind, die sich die­ser Zer­ti­fi­zie­rung unterwerfen.

„Wir machen das, weil wir auch alle ande­ren Berei­che der Stadt­wer­ke zer­ti­fi­zie­ren las­sen. Mit Errei­chen der Zer­ti­fi­zie­rung und dem Han­deln nach den dar­in fest­ge­leg­ten Vor­ga­ben gilt unse­re Orga­ni­sa­ti­on als gerichts­fest. Ziel des Tech­ni­schen Sicher­heits­ma­nage­ments (TSM) ist es, eine Orga­ni­sa­ti­on so zu struk­tu­rie­ren, dass alle Abläu­fe dar­auf abge­stimmt sind, die rele­van­ten staat­li­chen und nicht­staat­li­chen Vor­ga­ben für die Auf­ga­ben in der Abwas­ser­ent­sor­gung zu erfül­len und eine Gefähr­dung des Per­so­nals best­mög­lich aus­zu­schlie­ßen“, so Werk­lei­ter Ste­phan Prösch­old / Chri­stof Lange.

Die Prü­fung fand am 14. und 15. Febru­ar 2023 statt. Dabei wur­de die Abwas­ser­ab­tei­lung von zwei Prü­fern der DWA geprüft und bewer­tet. In Fol­ge die­ser Prü­fung wur­de auch die Qua­li­fi­ka­ti­on und Tätig­keit der neu­en tech­ni­schen Füh­rungs­kräf­te in den Berei­chen Abwas­ser­rei­ni­gung und Abwas­ser­samm­lung, Herrn Andre­as Krauß und Herrn Johan­nes Frö­ba bestätigt.

Herr Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und die Werk­lei­tung zeig­ten sich sehr erfreut über den erneu­ten Nach­weis der sorg­fäl­ti­gen Auf­ga­ben­er­fül­lung der Abtei­lung Abwas­ser­ent­sor­gung in den Stadt­wer­ken Kulm­bach. Dem schloss sich auch der Lan­des­ver­bands­ge­schäfts­füh­rer der DWA, Herr M.-Eng. Dani­el Eck­stein an. Nach­ste­hend sei­ne Aus­füh­run­gen im Rah­men der Übergabe:

„Lie­be Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen der Stadt­wer­ke Kulmbach,

Sie als Stadt­wer­ke Kulm­bach lei­sten durch Ihr Ange­bot einen essen­ti­el­len Bei­trag zur Lebens­qua­li­tät aller Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Ihrer Regi­on. Einen Bei­trag, der in unse­rer moder­nen Gesell­schaft häu­fig als selbst­ver­ständ­lich betrach­tet wird und von dem nur die wenig­sten wis­sen, dass dahin­ter viel har­te Arbeit und eine kosten­in­ten­si­ve Infra­struk­tur steckt.

Ins­be­son­de­re die Abwas­ser­be­hand­lung fri­stet aus mei­ner Sicht ein gesell­schaft­li­ches Schat­ten­da­sein, dabei ist sie ins­be­son­de­re in Berei­chen mit dich­ter Besie­de­lung ein unab­ding­ba­rer Bau­stein für eine ein­wand­freie Sied­lungs­hy­gie­ne, für die Öko­lo­gie von Flüs­sen und Seen und für die Funk­ti­ons­fä­hig­keit der umlie­gen­den Naherholungsgebiete.

Dass Sie im Abwas­ser­be­reich hin­sicht­lich der gesetz­li­chen Vor­schrif­ten, der tech­ni­schen Anfor­de­run­gen und hin­sicht­lich der orga­ni­sa­to­ri­schen Belan­ge bestens auf­ge­stellt sind, zei­gen Sie durch die im Febru­ar erneut voll­zo­ge­ne TSM-Prü­fung durch die DWA. Damit las­sen Sie sich in die­sem Bereich bereits zum drit­ten Mal zertifizieren.

Das Zer­ti­fi­kat möch­te ich Ihnen heu­te mit der höchst­mög­li­chen Wert­schät­zung von Sei­ten der DWA über­rei­chen. Uns ist bewusst, dass der Pro­zess lang­wie­rig und schweiß­trei­bend ist und neben der Abwick­lung des All­tags­ge­schäf­tes eine erheb­li­che Zusatz­be­la­stung darstellt.

Dass Sie dies auf sich genom­men haben zeigt, dass Sie sich ste­tig wei­ter­ent­wickeln möch­ten und der Sicher­heit ihrer Mit­ar­bei­ten­den einen hohen Stel­len­wert ein­räu­men. Dafür möch­te ich Ihnen von Sei­ten der DWA unse­re Aner­ken­nung aus­spre­chen. Machen Sie wei­ter so und lei­sten Sie wei­ter Ihren wich­ti­gen Bei­trag für die Men­schen in Ihrer Regi­on! DANKE!“