Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt för­dert Baumpflanzungen

Ab sofort fin­det wie­der die Akti­on „1000 Bäu­me für ein bes­se­res Kli­ma“ statt, denn: Der Herbst ist die idea­le Zeit für Baum­pflan­zun­gen. Mit der Akti­on för­dert die Stadt Bam­berg im Rah­men des Pro­jekts „Mit­Mach­Kli­ma“ Baum­pflan­zun­gen auf dem eige­nen Grund­stück. Mit­ma­chen kön­nen alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bamberger.

Die Akti­on wur­de im ver­gan­ge­nen Herbst erst­mals ins Leben geru­fen. Ziel ist es, das Kli­ma in der Stadt zu ver­bes­sern und die Bio­di­ver­si­tät zu för­dern. Kli­ma- und Umwelt­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp ruft die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dazu auf, mit­zu­ma­chen: „Jeder Baum, der in Bam­berg neu gepflanzt wird, hilft, dem Kli­ma­wan­del zu begeg­nen und die Arten­viel­falt zu för­dern“, so Glüsenkamp.

Und so funk­tio­niert es: Jede Bür­ge­rin und jeder Bür­ger, jeder Ver­ein, jedes Unter­neh­men in der Stadt Bam­berg erhält für eine Baum­pflan­zung auf dem eige­nen Grund­stück oder auf einer zur Ver­fü­gung ste­hen­den Flä­che im Stadt­ge­biet Bam­berg einen Gut­schein in Höhe von 20 Euro. Für jedes Grund­stück kön­nen max. drei Pflan­zun­gen à 20 Euro bezu­schusst wer­den. Zur Aus­wahl ste­hen ein­hei­mi­sche Baum­ar­ten mit einer Höhe von 2,00 m‑2,50m der loka­len Baum­schu­len Prel­ler und Pat­z­elt. Dazu gehö­ren: Feld­ahorn, Hain­bu­che, Win­ter­lin­de, Vogel­kir­sche, Eber­esche, Maul­beer­baum, Spei­er­ling, (Schwe­di­sche) Mehl­bee­re, Els­bee­re und Hochstamm-Obstbäume.

Die Gut­schei­ne sind jeden Mon­tag von 9 bis 11 Uhr im Kli­ma- und Umwelt­amt (Michels­berg 10, 96049 Bam­berg) bei Mari­an­ne Gebert oder Chri­sti­an Baum­gärt­ner (Tele­fon­num­mer: 0951 87 1710), 1.OG im Zim­mer 028 oder 030 erhält­lich. Dar­über hin­aus gibt es die Gut­schei­ne jeden Mitt­woch von 14 bis 16 Uhr im Amt für Inklu­si­on (Hein­richs­damm 1, 96047 Bam­berg) bei Anni­ka Hoff­mann, 2. OG, Zim­mer 210.