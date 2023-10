Tan­zen ist dafür bekannt, dass man dem Kör­per in vie­ler Hin­sicht etwas gutes tut. Vie­le Men­schen haben Angst, sich beim Tan­zen vor ande­ren zu bla­mie­ren. Doch ist uns das Rhyth­mus­ge­fühl bereits in die Wie­ge gelegt. Sich im Takt der Musik zu bewe­gen, trägt zur Rege­ne­ra­ti­on und Fit­ness von Kör­per und Psy­che bei. So hebt es bei­spiels­wei­se die Stim­mung und hilft beim Stress­ab­bau. Ein Zusam­men­spiel ver­schie­de­ner Fak­to­ren ist für den Gesund­heits­ef­fekt ver­ant­wort­lich. Unter ande­rem die Musik, die Berüh­rung sowie die kör­per­li­che Bewegung.

Die DJK Ker­s­bach bie­tet seit über 25 Jah­ren Tanz­kur­se im Brei­ten­sport an. Übungs­lei­ter Udo Schüp­fer­ling lei­tet die Kur­se von Anfang an für die DJK Ker­s­bach. Am Sonn­tag 15.10.2023 um 16.00 Uhr fin­det ein neu­er Kurs für Anfän­ger im DJK Sport­zen­trum „Spie­gel­saal“ Wald­stra­ße 23, 91301 Forch­heim-Ker­s­bach statt. Die erste Dop­pel­stun­de ist kosten­frei. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung kön­nen Inter­es­sier­te unter 09545/4433936 bekommen.