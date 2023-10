Seit Okto­ber 2023 bie­ten das Cura­to­ri­um „Altern gestal­ten“ und die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken, des­sen Trä­ger­ver­bund auch die Stadt Bay­reuth ange­hört, einen kosten­frei­en Star­ter­kurs mit dem Titel „Frei­zeit, Viel­falt & Älter wer­den“ an. Die­ser Kurs rich­tet sich spe­zi­ell an Per­so­nen, die Kultur‑, Kunst‑, Musik‑, Sport‑, Natur- und Frei­zeit­an­ge­bo­te initi­ie­ren und umset­zen wol­len. Der Kurs besteht aus drei inter­ak­ti­ven Online-Ver­an­stal­tun­gen, die jeweils an den Diens­ta­gen, 24. Okto­ber, 21. Novem­ber 2023 und 23. Janu­ar 2024 von 10.30 bis 12.30 Uhr stattfinden.

Das Ziel die­ses Kur­ses besteht dar­in, die Teil­neh­men­den zu befä­hi­gen, demenz­freund­li­che Ange­bo­te auf­zu­bau­en. So kön­nen auch Men­schen mit Demenz und ihre Ange­hö­ri­gen aktiv am gesell­schaft­li­chen Leben teil­ha­ben. Die Schu­lung ver­mit­telt pra­xis­na­he Ansät­ze und Metho­den, die es den Orga­ni­sie­ren­den ermög­li­chen, ein sen­si­bles und inklu­si­ves Umfeld zu schaf­fen, das die Bedürf­nis­se und Her­aus­for­de­run­gen von Men­schen mit Demenz ange­mes­sen berück­sich­tigt. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Im Modul 1 „Frei­zeit & Demenz“ wer­den die Teil­neh­men­den zu „Demenz-Part­nern“ aus­ge­bil­det. Hier­bei wer­den ihnen grund­le­gen­de Kennt­nis­se zum Krank­heits­bild Demenz ver­mit­telt sowie der rich­ti­ge Umgang mit Betrof­fe­nen näher­ge­bracht. Bei­spie­le bereits exi­stie­ren­der regio­na­ler und über­re­gio­na­ler Ange­bo­te wer­den in Modul 2 „Frei­zeit & Best-Prac­ti­ce“ vor­ge­stellt. So erhal­ten die Teil­neh­men­den Anre­gun­gen und Inspi­ra­tio­nen, wie erfolg­rei­che demenz­freund­li­che Frei­zeit­an­ge­bo­te gestal­tet und umge­setzt wer­den kön­nen. Im Modul 3 „Frei­zeit & Kon­zept­idee“ ste­hen alters­sen­si­ble Frei­zeit­an­ge­bo­te im Fokus. Die Teil­neh­men­den erhal­ten wert­vol­le Emp­feh­lun­gen, wie sie Ange­bo­te für älte­re Men­schen gestal­ten kön­nen. Gemein­sam wer­den erste Ideen erar­bei­tet, um krea­ti­ve und inklu­si­ve Kon­zep­te zu ent­wickeln, die das Wohl­be­fin­den und die Teil­ha­be von Men­schen mit Demenz und ihren Ange­hö­ri­gen fördern.

Im Anschluss an den Kurs erfolgt auf Wunsch die wei­te­re fach­li­che Beglei­tung für den Auf­bau spe­zi­el­ler Ange­bo­te. Als Abschluss fin­det die Über­rei­chung der Teil­nah­meur­kun­den in den Ein­rich­tun­gen statt. Eine Anmel­dung für die Schu­lung ist mög­lich per E‑Mail an dialog@​alterngestalten.​de oder tele­fo­nisch unter 09152 9288400