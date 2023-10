Der Kreis­ju­gend­ring Lich­ten­fels ver­an­stal­tet am schul­frei­en Buß- und Bet­tag sei­ne tra­di­tio­nel­le Schlittschuhfahrt.

Am 22. Novem­ber 2023 kön­nen alle Kin­der und Jugend­li­chen ab 7 Jah­ren mit uns in das Eis­sta­di­on nach Ilmen­au fah­ren. Der Bus star­tet um 7:40 Uhr in Burg­kunst­adt und sam­melt über Zett­litz, Lich­ten­fels und Bad Staf­fel­stein alle Teil­neh­men­den ein. Zuerst tobt sich die Meu­te auf dem Eis aus und fährt dann wei­ter zum näch­sten Pro­gramm­punkt. Um sich einen Ein­blick in den Berg­bau zu ver­schaf­fen, fah­ren die Mädels und Jungs in Grup­pen hin­un­ter in das Berg­werk Vol­le Rose, zum war­men Mit­tag­essen lau­fen alle zur Sch­or­te­müh­le und es wird eine Run­de mit der histo­ri­schen Feld­bahn quer über das Gelän­de gedreht. Gegen 15:30 Uhr fährt der Bus die Kin­der wie­der zurück in den Land­kreis und hält an den glei­chen Hal­te­stel­len wie bei der Hin­fahrt, nur in rück­wär­ti­ger Rei­hen­fol­ge. Wer kei­ne Schlitt­schu­he hat, kann sich, gegen eine Gebühr von 3 €, vor Ort wel­che lei­hen. Die­se Kosten sind nicht in der gerin­gen Teil­neh­mer­ge­bühr ent­hal­ten, aber die Bus­fahrt, Betreu­ung, Füh­rung, Mit­tag­essen und Ein­trit­te. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das Anmel­de­for­mu­lar sind in der Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings, Köste­ner Str. 6 erhält­lich, kön­nen unter der Ruf­num­mer 09571/940 603 oder per Mail an service@​kjr-​lichtenfels.​de ange­for­dert wer­den. Ein direk­ter Down­load der Unter­la­gen ist unter www​.kjr​-lich​ten​fels​.de mög­lich. Die Anmel­dun­gen müs­sen schrift­lich erfol­gen und wer­den der ein­ge­hen­den Rei­hen­fol­ge nach berücksichtigt!