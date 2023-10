Am Sams­tag, den 30.09. rief die Letz­te Gene­ra­ti­on in Bay­reuth erneut zu einem Pro­test­marsch in Bay­reuth auf, wie zuletzt auch am 17.09. Cir­ca 15 Bür­ger und Bür­ge­rin­nen betei­lig­ten sich, wei­te­re schlos­sen sich wäh­rend dem Marsch spon­tan an. Wäh­rend des Pro­test­mar­sches wur­de mit Fly­ern zu einem Vor­trag über die Stra­te­gie und Hin­ter­grün­de der Pro­te­ste auf­ge­ru­fen, wel­cher am 9. Okto­ber um 19 Uhr im Ple­c­trum (Moritz­hö­fen 29) statt­fin­det. Auf der Fahr­bahn nie­der­ge­las­sen und ange­klebt hat sich nie­mand der Pro­te­stie­ren­den. Den­noch wur­de der Ver­kehr auf dem Hohen­zol­lern­ring strecken­wei­se beeinträchtigt.

Auf meh­re­ren Ban­nern war der Spruch “Weg von Fos­sil, Hin zu Gerecht zu lesen”. Die Letz­te Gene­ra­ti­on will mit ihrem Pro­test auf die immer wei­ter eska­lie­ren­de Kli­ma­ka­ta­stro­phe und den Ver­fas­sungs­bruch der Regie­rung hin­wei­sen, wel­che kei­ne kon­kre­ten Schutz­maß­nah­men trifft.

Niklas Huth (17) (Letz­te Gene­ra­ti­on Bay­reuth) erklärt: „Der Bericht des Exper­ten­rats Kli­ma zeig­te deut­lich: Unse­re Regie­rung bricht gel­ten­des Recht, bricht das Kli­ma­schutz­ge­setz. Wir sehen uns in unse­rer Kri­tik bestärkt und set­zen unse­ren fried­li­chen zivi­len Wider­stand gegen die unwie­der­bring­li­che Zer­stö­rung unse­rer Lebens­grund­la­gen wei­ter fort. Wir dür­fen und kön­nen den Bruch von Geset­zen und Ver­fas­sung durch unse­re Regie­rung nicht zulas­sen, denn es geht um unser Über­le­ben. Die Wis­sen­schaft sagt, wir müs­sen bis 2030 raus aus den fos­si­len Ener­gien! Wir, alle heu­te Leben­den, sind die letz­te Gene­ra­ti­on vor den Kipp­punk­ten, die die Eska­la­ti­on der Kli­ma­ka­ta­stro­phe noch auf­hal­ten kann. Wir laden alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen ein, sich an unse­rem fried­li­chen Pro­test zu beteiligen.”

Fried­lich und ent­schlos­sen gehen bei einem Pro­test­marsch der Letz­ten Gene­ra­ti­on Pro­te­stie­ren­de auf die Stra­ße und lau­fen lang­sam vor dem Ver­kehr her. Die Stra­ße wird nicht mit einer Sitz­blocka­de oder an der Fahr­bahn fest­kle­bend blockiert. Wir lei­sten zivi­len Unge­hor­sam, um zu zei­gen: Wir sehen nicht mehr wei­ter dabei zu, wie die Bun­des­re­gie­rung unse­re Zukunft zer­stört. Wir set­zen uns für ein sozi­al-gerech­tes Ende des fos­si­len Zeit­al­ters ein. Die Mehr­hei­ten für Kli­ma­schutz exi­stie­ren bereits, wir müs­sen nun gemein­sam als Gesell­schaft dar­an arbei­ten, dass die­ser auch umge­setzt wird. Des­halb laden wir alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen ein, am 9.10. um 19 Uhr ins Ple­c­trum (Moritz­hö­fen 29) zum Vor­trag über unse­re Stra­te­gie und den Hin­ter­grund unse­res Pro­te­stes zu kommen.