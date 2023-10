Am Diens­tag, 10. Okto­ber 2023, um 18 Uhr, fin­det sich im Sozi­al­ca­fé der Stadt­mis­si­on in der Sophien­stra­ße 23–25 wie­der der Offe­ne Treff Betreu­ung ein. Das Tref­fen steht allen am Betreu­ungs­recht Inter­es­sier­ten offen, also nicht nur Betreu­ern/-innen, Bevoll­mäch­tig­ten, Betrof­fe­nen und Ange­hö­ri­gen. Dies­mal stellt sich „Coach & Care Betreu­tes Woh­nen“ mit sei­nem Ange­bot der „Unter­stüt­zung in der selbst­stän­di­gen Lebens­füh­rung psy­chisch und sucht­kran­ker Men­schen“ vor. Im Anschluss ist gemein­sa­mer Gedan­ken- und Infor­ma­ti­ons­aus­tausch zu die­sem oder jedem ande­ren betreu­ungs­recht­lich rele­van­ten The­ma mög­lich. Beglei­tet wird das Tref­fen von Mit­ar­bei­tern des Betreu­ungs­ver­eins der Cari­tas und der Betreu­ungs­stel­len der Stadt und des Landkreises.

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te vom Betreu­ungs­ver­ein der Cari­tas, Tele­fon 0151 54045999.