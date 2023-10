Abseits der nor­ma­len Eng­lisch­kur­se hat die vhs Bay­reuth in die­sem Seme­ster zwei ganz beson­de­re High­lights. Im Lek­tü­re­kurs mit Susan­ne Kolb wird das Buch „Woman who chan­ged the world“ gele­sen. Über jeder der prä­sen­tier­ten Frau­en lässt sich treff­lich reden und dis­ku­tie­ren und wäh­rend­des­sen ganz neben­bei der eng­li­sche Wort­schatz auf­fri­schen und fül­len. Auch Gram­ma­tik wird dabei wiederholt.

Die­ser Kurs hat 15 Ter­mi­ne und star­tet am Mon­tag, 9. Okto­ber, um 15.30 Uhr im RW21, Semi­nar­raum 2. Akti­ver geht es im „Eng­lish Theat­re Work­shop“ zu. Mit Abdil Kamal hat die vhs einen Eng­lisch­leh­rer, der an (Hoch-)Schulen sehr erfolg­reich war. Ganz frei und mit viel Spaß ver­bes­sert sich das Eng­lisch der Teil­neh­men­den von Stun­de zu Stun­de. Vor­aus­set­zung für den Kurs ist ein Sprach­ni­veau von B1 und die Lust, Neu­es aus­zu­pro­bie­ren. Thea­ter­er­fah­rung ist nicht nötig. Der Kurs hat 15 Ter­mi­ne und star­tet am Diens­tag, 17. Okto­ber, um 19.45 Uhr, im RW21, Semi­nar­raum 5.

Für bei­de Kur­se kön­nen sich Inter­es­sier­te bei der vhs Bay­reuth unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder Tele­fon 0921 50703840 anmelden.