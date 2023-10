Ende Sep­tem­ber beging die Blut­spen­de des BRK Erlan­gen-Höch­stadt einen ganz beson­de­ren Abend. Erst­mals seit Jah­ren, aus bekann­ten Grün­den, konn­te end­lich mal wie­der ein Ehrungs­abend für her­aus­ra­gen­de Blut­spen­der mit allem drum und dran ver­an­stal­tet werden.

Gela­den war ins Gast­haus Pol­ster in Kos­bach, für beson­de­re Men­schen darf es ger­ne mal etwas Beson­de­res sein. Und so ström­ten rund 30 flei­ßi­ge Blut­spen­de­rin­nen und Blut­spen­der in die Räum­lich­kei­ten des Restau­rants, emp­fin­gen Ihren Apé­ri­tif und nah­men Platz. Schul­ter an Schul­ter mit ihren Bür­ger­mei­stern Klaus Schu­mann aus Aurach­tal, Eva Erhardt-Odör­fer aus Bai­er­s­dorf, Jörg Vol­leth aus Erlan­gen, Micha­el Dass­ler aus Her­zo­gen­au­rach, Fre­de­ric Ruth aus Utten­reuth, Rei­ner Braun aus Wachen­roth und Karl-Heinz Hertlein aus Wei­sen­dorf, zudem mit der 2. Vor­sit­zen­den des Vor­stan­des des BRK Erlan­gen-Höch­stadt Bir­gitt Aßmus, sowie der Geschäfts­füh­rung des BRK Chri­sti­an Raab. Auch die ehren­amt­li­chen Orga­ni­sa­to­ren der Blut­spen­den außer­halb Erlan­gens waren zu Gast, ohne ihre Hil­fe wären die­se Blut­spen­den nicht stemmbar.

Geehrt wur­de für 50, 75, 100, 125 und sogar 150 Blut­spen­den. Die Spen­der erhiel­ten neben ihren Urkun­den und Ehren­na­deln eine schö­ne Fla­sche Wein und auch die anwe­sen­den Bür­ger­mei­ster rich­te­ten ihren Dank an Ihre Bür­ger und über­reich­ten klei­ne Auf­merk­sam­kei­ten. Sozu­sa­gen eine Dop­pel­rol­le spiel­te dabei der Bür­ger­mei­ster von Wei­sen­dorf Karl-Heinz Hertlein. Er war nicht allein als Bür­ger­mei­ster zuge­gen, auch er wur­de für groß­ar­ti­ge 100 Blut­spen­den geehrt.

Ins­ge­samt blicken die Gäste des Abends auf unglaub­li­che 2500 gespen­de­te Blut­kon­ser­ven zurück, auf die Sie sehr stolz sein dür­fen. Es ist nicht selbst­ver­ständ­lich sei­nen Lebens­saft, sein Blut, zu tei­len und das noch dazu so kon­se­quent über vie­le Jah­re hin­weg. Es ist ein gro­ßes Glück, sol­che Men­schen im Land­kreis zu haben – Ihnen gebührt der Dank des BRK Erlan­gen-Höch­stadt und der von tau­sen­den Kran­ken und Verletzten.