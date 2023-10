„Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr“ zieht etli­che Gäste an

Der Park­platz am Mar­ga­re­ten­damm war bereits am Nach­mit­tag voll und die Stra­ße ent­lang der Stän­di­gen Wache mit Fahr­rä­dern gespickt – die „Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr“ war bereits bei Tages­licht ein Erfolg. Die Bam­ber­ger Feu­er­wehr betei­lig­te sich an der bay­ern­wei­ten Kam­pa­gne des Lan­des­feu­er­wehr­ver­bands Bay­ern e.V. und inve­stier­te viel Zeit in eine gute Orga­ni­sa­ti­on und Vor­be­rei­tung. Es hat sich gelohnt. Direkt am Ein­gang nah­men die „die alten Schät­ze“ der Feu­er­wehr die Besu­che­rin­nen und Besu­cher in Emp­fang: ein Fahr­zeug mit Dreh­lei­ter, Bau­jahr 1965, oder ein Tank­lösch­fahr­zeug aus dem Jahr 1964. Bei­de waren vie­le Jah­re in Bam­berg im Einsatz.

Ein auf­blas­ba­rer Feu­er­wehr­mann „wink­te“ die Gäste dann ziel­si­cher in den Innen­hof der Stän­di­gen Wache, wo Drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner, Sicher­heits­re­fe­rent Chri­sti­an Hin­ter­stein, Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser und Amts­lei­ter Chri­sti­an Seitz die Ver­an­stal­tung offi­zi­ell eröff­ne­ten. Die klei­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher stürm­ten danach direkt in Rich­tung Kin­der­schmin­ken, Hüpf­burg oder zum Pro­gramm der Jugend­feu­er­wehr. Die Gro­ßen sahen sich die aus­ge­stell­te Tech­nik im Detail an. Neben Fahr­zeu­gen der Feu­er­wehr konn­te man auch „All-Ter­rain-Vehic­le“ der BRK Bereit­schaf­ten Bam­berg pro­be­sit­zen. Auch Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp stat­te­ten der Feu­er­wehr einen Besuch ab und mach­ten sich per­sön­lich ein Bild der Groß­ver­an­stal­tung. Stolz prä­sen­tier­ten die Ein­satz­kräf­te den erst 2021 in Dienst gestell­ten Gerä­te­wa­gen Gefahr­gut, der mit sei­ner Bela­dung ein sehr spe­zi­el­les Fahr­zeug für die Bekämp­fung von Umwelt­ge­fah­ren darstellt.

Im Haupt­be­ruf bei der Feuerwehr

Um den Inter­es­sier­ten auch Ein­blicke in den Haupt­be­ruf der Feuerwehrfrau/​des Feu­er­wehr­man­nes zu gewäh­ren, boten die Beam­ten der Stän­di­gen Wache zu jeder hal­ben Stun­de eine Füh­rung durch das Dienst­ge­bäu­de Mar­ga­re­ten­damm an. Zu jeder vol­len Stun­de hieß es „Ein­satz für die Feu­er­wehr Bam­berg!“. Unter der Mode­ra­ti­on von Mit- Orga­ni­sa­tor Oli­ver Eßel star­te­te die erste Dar­stel­lung: Ein Zim­mer­brand mit Per­so­nen in Gefahr. Die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den rück­ten an und zeig­ten ihr Kön­nen zur Men­schen­ret­tung über die Dreh­lei­ter und bei der Brand­be­kämp­fung unter schwe­rem Atemschutz.

Zur näch­sten vol­len Stun­de wur­de ein Ver­kehrs­un­fall­sze­na­rio mit einer ein­ge­klemm­ten Per­son in Zusam­men­ar­beit mit dem Bam­ber­ger BRK gezeigt. Hier zeig­te sich die rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit zwi­schen Feu­er­wehr und Rettungsdienst.

Eine eher sel­ten gese­he­ne Ein­satz­übung wur­de eben­falls gezeigt: Ein Teil der Absturz­si­che­rungs­grup­pe bot den Anwe­sen­den Ein­blicke in die Ret­tung einer Per­son aus der Höhe. Mit­hil­fe der Dreh­lei­ter, geschul­tem Per­so­nal, Spe­zi­al­aus­rü­stung und viel Seil ret­te­ten die Ein­satz­kräf­te eine nicht mehr geh­fä­hi­ge Per­son aus dem Ober­ge­schoss des Dienst­ge­bäu­des. Fas­zi­niert ver­folg­ten Klein und Groß den Ablauf der Übung.

Fett­brand sensibilisiert

Mit Ein­bruch der Dun­kel­heit wur­de es feu­rig. Wie funk­tio­niert ein Feu­er­lö­scher? Was ist der Unter­schied zwi­schen einem Was­ser- und CO2-Löscher? Ein­drucks­voll demon­strier­ten zwei Kame­ra­den die rich­ti­ge Vor­ge­hens­wei­se der unter­schied­li­chen Fabri­ka­te bei ech­ten Flam­men. Für gro­ße Augen sorg­te die vor­ge­führ­te Fett­ex­plo­si­on, wel­che die Fol­ge von Was­ser­ein­satz bei einem Fett­brand sein kann. Die­se erhell­te mit einer gro­ßen Flam­me die Übungsfläche.

„Schaum­par­ty!“ hieß es im Anschluss: Lösch­schaum ent­zieht einem Feu­er den not­wen­di­gen Sau­er­stoff, wes­halb es in Fol­ge erstickt. Daher ist es bei gewis­sen Brän­den ein extrem hilf­rei­ches Mit­tel zur Brand­be­kämp­fung. Auch dies wur­de in ver­schie­de­nen Vari­an­ten präsentiert.

Den Abschluss der Ver­an­stal­tung mach­ten die mit viel Mühe vor­be­rei­te­ten Was­ser­spie­le. Bekannt aus Wil­densorg, hiel­ten die­se nun im Innen­hof der Stän­di­gen Wache Ein­zug. Ein­drucks­voll und musi­ka­lisch unter­malt schos­sen die mit Licht­ef­fek­ten hin­ter­leg­ten Fon­tä­nen in die Höhe. Mit Ende der Was­ser­vor­füh­rung fand in strah­lend bun­ter Atmo­sphä­re ein span­nen­der und gelun­ge­ner Tag sein Ende.

„Über­wäl­tigt vom Inter­es­se der Besu­che­rin­nen und Besucher“

Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser, Amts­lei­ter Chri­sti­an Seitz und Orga­ni­sa­tor Stadt­brand­mei­ster Maxi­mi­li­an Len­gel resü­mier­ten noch am Abend: „Wir sind über­wäl­tigt vom Inter­es­se der Besu­che­rin­nen und Besu­cher und stolz auf unse­re Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den sowie Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger dür­fen sich auch in Zukunft auf ähn­li­che Ver­an­stal­tun­gen freuen.“

Die Feu­er­wehr Bam­berg bedankt sich beson­ders beim Kin­der­schmink­team des Jugend­rot­kreu­zes, bei den Bereit­schaf­ten des BRK, bei allen ande­ren Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zern und bei allen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der eige­nen Wehr.