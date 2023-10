Mit einem kla­ren (86:37) Erfolg gegen Hei­del­berg und einer nur knap­pen Nie­der­la­ge gegen den Erst­li­gi­sten RBB Mün­chen Igua­nas (58:64) qua­li­fi­zie­ren wir uns für das Ach­tel­fi­na­le im DRS-Pokal.

Für unser Team star­tet die Sai­son in der 2. Liga am 14.10.2023 um 14:00 Uhr mit einem Heim­spiel in der Ober­fran­ken­hal­le. Zu Gast wird dann der RSC Tirol sein. Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Zuschau­er und Zuschaue­rin­nen, die uns beim Auf­takt­spiel unterstützen.

