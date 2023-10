Die Kosten für den Unter­halt der Betriebs­an­la­gen und für das Lei­tungs­netz, die Ener­gie­ko­sten und auch die Umla­gen an die Abwas­ser­ver­bän­de stei­gen – das macht sich auch bei der Berech­nung der Abwas­ser­ge­büh­ren bemerk­bar. Die Abwas­ser­ge­büh­ren befin­den sich künf­tig im Ver­gleich zu den Nach­bar­ge­mein­den im Mittelfeld.

112 Kilo­me­ter ist das Abwas­ser­netz im Markt Ecken­tal lang. Dafür fal­len ent­spre­chen­de Kosten an, eben­so wie für den antei­li­gen Betrieb der Ver­bands­an­la­gen und der Klär­an­la­gen der Abwas­ser­ver­bän­de. Des­halb hat der Ecken­ta­ler Markt­ge­mein­de­rat in sei­ner Sit­zung am 26. Sep­tem­ber 2023 beschlos­sen, die Gebüh­ren für Schmutz­was­ser und Nie­der­schlags­was­ser zu erhö­hen. Grund­la­ge dafür ist eine aktua­li­sier­te Gebührenkalkulation.

Seit dem 1. Okto­ber 2023 zah­len die Bür­ger pro Kubik­me­ter Schmutz­was­ser 2,48 Euro (bis­her: 2,33 Euro) und pro Qua­drat­me­ter der abfluss­re­le­van­ten bebau­ten und ver­sie­gel­ten Flä­che 0,39 Euro (bis­her: 0,30 Euro). Eine vier­köp­fi­ge Fami­lie, die 125 Kubik­me­ter Abwas­ser ein­lei­tet und in einem Ein­fa­mi­li­en­haus mit 750 Qua­drat­me­ter Grund lebt, zahlt damit künf­tig pro Jahr 427 statt 381,25 Euro. Monat­lich bedeu­tet das Mehr­ko­sten von 3,81 Euro.

Mit den neu­en Abwas­ser­ge­büh­ren befin­det sich der Markt Ecken­tal im Ver­gleich zu den Nach­bar­ge­mein­den im Mit­tel­feld. Stel­len­wei­se wer­den bei ande­ren Ver­sor­gern drei bis knapp fünf Euro fällig.