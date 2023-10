Frei­tag, den 06.10.2023:

ab 17:00 Uhr Schlacht­schüs­sel und Stechbrühe

ab 20:00 Uhr Live-Musik mit HELDENHAFT

Sams­tag, den 07.10.2023:

ab 13:30 Uhr Auf­stel­len des Kin­der-Kirch­weih­baums und anschließend

Auf­stel­len des Kirch­weih­baums mit dem Musik­zug der FF Neuses

ab 20:00 Uhr Live-Musik mit DIE GERCHLI

Sonn­tag, den 08.10.2023:

um 09:00 Uhr Fest­got­tes­dienst in der Kir­che anschlie­ßend Früh­schop­pen im Festzelt

ab 11:30 Uhr Frän­ki­scher Mittagstisch

um 13:00 Uhr SG SC Neu­ses 1/DJK Eggols­heim 2 -:- SV Weilersbach

um 15:00 Uhr SV DJK Eggols­heim -:- SV Poxdorf

ab 17:30 Uhr Live-Musik mit DUO HITS AND MORE

Mon­tag, den 09.10.2023:

ab 10:00 Uhr Früh­schop­pen im Zelt mit „blaua Zipfl“

ab 12:00 Uhr Fir­men-Mit­tags­tisch (Vor­be­stel­lung mög­lich unter: info@​ortsvereine-​neuses.​de)

ab 19:30 Uhr BET­ZEN­AU­STAN­ZEN mit Musik­zug der FF Neuses

Die Orts­ver­ei­ne Neu­ses freu­en sich auf Ihren Besuch und schö­ne gemein­sa­me Stun­den auf der Kerwa!

Fest­pro­gramm Kirch­weih 2023