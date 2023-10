Am kom­men­den Frei­tag, 6. Okto­ber 2023 ist Bun­des­fi­nanz­mi­ni­ster Chri­sti­an Lind­ner MdB zu Gast in Ober­fran­ken. Er ist seit 2013 Bun­des­vor­sit­zen­der der FDP. Er nimmt am Wahl­kampf­end­spurt der FDP Bay­ern von 11:30–13:00 Uhr am Maxi­mi­li­ans­platz in (96047) Bam­berg teil. (https://​www​.fdp​-bay​ern​.de/​t​e​r​m​i​n​/​w​a​h​l​k​a​m​p​f​e​n​d​s​p​u​r​t​-​m​i​t​-​c​h​r​i​s​t​i​a​n​-​l​i​n​d​ner)

Dar­über hin­aus wer­den auch Mar­tin Hagen, MdL Spit­zen­kan­di­dat der FDP Bay­ern zur Land­tags­wahl und Seba­sti­an Kör­ber, MdL Spit­zen­kan­di­dat der FDP Ober­fran­ken zur Land­tags­wahl an der Ver­an­stal­tung teilnehmen.

Die Ver­an­stal­tung ist öffent­lich und eine Teil­nah­me auch ohne Anmel­dung möglich.

Es wer­den auch vie­le wei­te­re Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten der FDP aus den ober­frän­ki­schen Stimm­krei­sen vor Ort sein.