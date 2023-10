Klang­vol­le Namen wie Him­beer­ap­fel von Holo­vous, Limo­ni­ap­fel und Schwei­zer Glocken­ap­fel geben am kom­men­den Wochen­en­de, 7. und 8. Okto­ber 2023 im Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um den Ton an. Anläss­lich des Markts der Genüs­se ist im Bau­ern­haus aus Unter­lindel­bach eine Obst­sor­ten­aus­stel­lung auf­ge­baut, die die Viel­falt der Obst­sor­ten, die auf dem Muse­ums­ge­län­de wach­sen, auf­zeigt. Zusätz­lich ist am Sams­tag ein Pomo­lo­ge zur Apfel­sor­ten­be­stim­mung vor Ort, eben­falls am Sams­tag wird der See­wei­her des Muse­ums abge­fischt. Bis in die Nach­mit­tags­stun­den kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher die eben­so auf­wän­di­ge wie schweiß­trei­ben­de Arbeit am See­wei­her beobachten.

Der Markt der Genüs­se erstreckt sich über die Bau­grup­pe Reg­nitz­fran­ken-Fran­ken­alb, dort wer­den an bei­den Tagen süße wie herz­haf­te Lecke­rei­en aus der Regi­on ange­bo­ten, es gibt Hoch­pro­zen­ti­ges, aber auch Wär­men­des wie hand­ge­strick­te Socken, dar­über hin­aus Schaf- und Ziegenfelle.

Um die 30 Direkt­ver­mark­ter sind mit ihren regio­na­len Beson­der­hei­ten vor Ort. Die Apfel­pres­se des Frei­land­mu­se­ums ist am Wochen­en­de eben­falls noch ein­mal im Ein­satz, dar­über hin­aus gibt es frisch gedämpf­te Kartoffeln.

Ab Sams­tag­nach­mit­tag steht zudem die Son­der­aus­stel­lung „Hei­mat ist da, wo man satt wird“, in der Betz­manns­dor­fer Scheu­ne für Besu­che­rin­nen und Besu­cher offen. Um die 20 Migran­tin­nen und Migran­ten aus acht Län­dern, die zwi­schen 1960 und 1990 in die Regi­on kamen, erzäh­len von ihren Ein­drücken und Erleb­nis­sen, von ihrem Ver­hält­nis zur alten Hei­mat, von ihren Äng­sten und Hoff­nun­gen. Zur Aus­stel­lung wird am Sonn­tag, 8. Okto­ber 2023 ab 11:00 Uhr eine offe­ne Sonn­tags­füh­rung angeboten.