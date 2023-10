Am zwei­ten Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B geht’s für den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach gegen die Ober­ha­ching Tro­pics. Jump ist am 03.10.2023 um 17 Uhr in der Hans-Jung-Halle.

Drei Spie­le bin­nen acht Tagen, so lau­tet das Auf­takt­pro­gramm in der Pro B für alle Mann­schaf­ten. Nach der ersten Par­tie am ver­gan­ge­nen Sams­tag in Frank­furt geht es nun mit dem ersten Heim­auf­tritt der Trö­ster-Trup­pe in Deutsch­lands dritt­höch­ster Spiel­klas­se wei­ter. Mit dem TSV Ober­ha­ching ist der letzt­jäh­ri­ge Haupt­run­den­sieb­te der Süd­grup­pe zu Gast. Die Ober­bay­ern qua­li­fi­zier­ten sich damit für die Play­offs, muss­ten sich aber im Ach­tel­fi­na­le nach einer deut­li­chen 105:66-Pleite bei den BSW Sixers und einer knap­pen 65:71-Heimniederlage gegen die Trup­pe aus Bitterfeld/​Sandersdorf/​Wolfen geschla­gen geben.

Mit den Gästen aus dem Vor­ort der baye­ri­schen Lan­des­haupt­stadt ver­bin­det der TSV Trö­ster so eini­ges. So kennt man sich bestens aus zahl­rei­chen hei­ßen Duel­len aus Regio­nal­li­ga-Zei­ten. Des wei­te­ren waren die Tro­pics einer der letz­ten drei Auf­stei­ger aus der RLSO in die Pro B. Ihnen gelang das Kunst­stück in der Sai­son 18/19, denn in den anschlie­ßen­den bei­den Coro­na-Spiel­zei­ten gab es kei­nen Auf­stei­ger aus der Regio­nal­li­ga Süd­ost. Neben dem TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach, der in der abge­lau­fe­nen Sai­son Mei­ster wur­de und somit heu­er neu in die Pro B auf­stieg, war der drit­te Ver­ein die BG Hes­sing Lei­tersho­fen in der Sai­son 2021/2022. Zudem spie­len eini­ge bekann­te Spie­ler mit TSV-Ver­gan­gen­heit bei Ober­ha­ching. Jörg Dip­pold, der über sei­ne kom­plet­te Jugend­zeit bis zu sei­nem 20. Lebens­jahr und nach einem drei­jäh­ri­gen Abste­cher nach Bau­nach (Regio 1, Pro B & Pro A) erneut von 2015 bis 2022 für die Gelb­schwar­zen auf­lief, spielt mitt­ler­wei­le für die Ober­bay­ern, da er beruf­lich in der Nähe von Mün­chen tätig ist. Damit kommt es am Diens­tag zum Duell mit sei­nem Cou­sin Timo Dip­pold, der das Güß­ba­cher Tri­kot trägt. Neben Jörg spielt mit Peter Zeis ein wei­te­rer ehe­ma­li­ger TSV­ler beim Geg­ner. Zeis durch­lief eben­falls die Brei­ten­güß­ba­cher Jugend und schnür­te zudem von 2007–2011 für ver­schie­de­ne Her­ren­teams der Trö­ster-Trup­pe die Schu­he. Er kam zuerst nur in der 2. Mann­schaft, die damals in der 1. Regio­nal­li­ga spiel­te, zum Ein­satz und war spä­ter ein fester Bestand­teil der 1. Mann­schaft in der 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Süd und deren Nach­fol­ge­li­ga, der Pro B. Anschlie­ßend wech­sel­te Zeis nach Bay­reuth, um dort Bun­des­li­ga zu spie­len, ehe er eben­falls berufs­be­dingt nach Mün­chen ging und seit­her für Ober­ha­ching, mit einem Jahr Unter­bre­chung in Treucht­lin­gen, spielt. Mit Tro­pics-Head­coach Mario Matic haben die TSV-Ver­ant­wort­li­chen ein sehr enges und freund­schaft­li­ches Ver­hält­nis und sind mit ihm häu­fig im Austausch.

Damit es mit einem Sieg gegen den Favo­ri­ten aus Ober­bay­ern klappt, kommt es vor allem auf die Ver­tei­di­gung der Güß­ba­cher an. Hier gilt es vor allem Oma­ri Knox gut in den Griff zu bekom­men. Der mitt­ler­wei­le 36-jäh­ri­ge Ame­ri­ka­ner ist für den TSV kein Unbe­kann­ter, da er schon häu­fig Geg­ner war. Er war in der abge­lau­fe­nen Sai­son mit durch­schnitt­lich knapp 19 Zäh­lern Hachings bester Wer­fer, wes­we­gen er beson­ders gut bewacht wer­den soll­te. Neben ihm müs­sen die Ober­fran­ken auch auf Kapi­tän Janosch Kög­ler (15ppg), Fynn Fischer (11) und Jörg Dip­pold (9) auf­pas­sen. Zudem haben die Gäste aus Ober­ha­ching mit Urba­no, dem TSV Trö­ster bestens bekannt aus Coburg, Bam­berg und Veits­höch­heim, Wester und Dong­mo Temo­ka viel­ver­spre­chen­de Neuzugänge.

In der eige­nen Offen­si­ve müs­sen die Gelb­schwar­zen mit der Inten­si­tät des Geg­ners klar­kom­men. Sie soll­ten den Ball gut bewe­gen und damit den frei­en Mit­spie­ler fin­den. Eine gute Mischung aus Ein­zel­ak­tio­nen und dem gewohn­ten Team­play könn­te ein Schlüs­sel zum Erfolg sein. Trifft man die offe­nen Wür­fe hoch­pro­zen­tig und redu­ziert man die eige­nen Ball­ver­lu­ste, ist auch ein Sieg gegen einen letzt­jäh­ri­gen Play­off-Teil­neh­mer mög­lich. Das Team hofft auf zahl­rei­che laut­star­ke Unter­stüt­zung ihrer Fans beim ersten Pro B‑Heimspiel seit zehn Jahren.

Wich­ti­ge Info für Dau­er­kar­ten­in­ha­ber oder die­je­ni­gen, die es wer­den wol­len: Wir rich­ten für Euch im Rah­men des ersten Heim­spiels einen extra Stand ein, an dem Ihr eure reser­vier­ten Dau­er­kar­ten oder Frän­ki­schen Dau­er­kar­ten bequem und unkom­pli­ziert ent­ge­gen­neh­men bzw. kau­fen könnt. Bit­te dafür spä­te­stens 45 Minu­ten vor Spiel­be­ginn vor Ort sein.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein

Link zum Live­stream: https://sportdeutschland.tv/tsvtroesterbreitenguessbach/pro-b-sued-23–24-tsv-troester-breitenguessbach-tsv-tropics-oberhaching