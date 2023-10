Am 07.10.2023 fin­det die ADAC Stäub­li Ral­lye Frän­ki­sche Schweiz im Umkreis von Weis­main statt. Im Zuge der Ver­an­stal­tung wer­den an die­sem Tag in der Zeit von ca. 8 bis 19:30 Uhr die Kreis­stra­ßen LIF24 / KU31 zwi­schen Neu­dorf und Zul­ten­berg sowie die Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ßen zwi­schen Neu­dorf, Gör­au und Seu­bers­dorf gesperrt. Die Bevöl­ke­rung wird gebe­ten, sich auf die Ver­kehrs­ein­schrän­kun­gen einzustellen.