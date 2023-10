Am 3.10.2023 gegen 16:45 ging bei der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach ein Not­ruf ein, dass es auf der Thier­gärt­ner Stra­ße in Bay­reuth zu einem Fron­tal­zu­sam­men­stoß gekom­men sei und min­de­stens eine Per­son ein­ge­klemmt sei. Auf­grund des Not­ru­fes wur­de die Bay­reu­ther Feu­er­wehr und das Bay­reu­ther BRK in gro­ßem Umfang alarmiert.

Die Feu­er­wehr rück­te mit Ein­satz­fahr­zeu­gen der Stän­di­gen Wache und der Abtei­lun­gen Inne­re Stadt und Alt­stadt sowie der Feu­er­wehr Ein­satz­lei­tung an die Unfall­stel­le aus. Vom Bay­reu­ther Roten Kreuz fuh­ren zwei Not­ärz­te, vier Ret­tungs­wä­gen, ein Kran­ken­trans­port­wa­gen, der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst und das Ein­satz­leit­fahr­zeug an die Ein­satz­stel­le. Ins­ge­samt waren 35 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bay­reu­ther Feu­er­wehr, zwei Not­ärz­te und 16 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den des BRK am Unfallort.

Durch den zuerst am Ein­satz­ort ein­ge­trof­fe­nen Not­arzt wur­de gemel­det, dass zwei Per­so­nen in den Fahr­zeu­gen ein­ge­schlos­sen waren. In Höhe der Piz­ze­ria Am Stu­den­ten­wald war es zu einem Fron­tal­zu­sam­men­stoß zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen gekom­men, in denen die Fah­re­rin­nen ein­ge­schlos­sen waren. In einem wei­te­ren PKW waren zwei Insas­sen leich­ter verletzt.

Die bei­den schwer­ver­letz­ten PKW-Fah­re­rin­nen wur­den nach Behand­lung durch die Not­ärz­te und die Besat­zun­gen der RTWs durch Feu­er­wehr und BRK vor­sich­tig aus den Unfall­fahr­zeu­gen geret­tet, auf eine Tra­ge gelegt und in zwei Ret­tungs­wä­gen gebracht. Nach wei­te­rer Sta­bi­li­sie­rung der Schwer­ver­letz­ten wur­den die­se in ein Kran­ken­haus zur wei­te­ren Unter­su­chung und Behand­lung gefah­ren. Die bei­den Insas­sen des drit­ten Pkw, die nur leicht ver­letzt waren, wur­den nach Unter­su­chung durch den Not­arzt vor­sorg­lich in eine ande­re Kli­nik gefahren.

Die Bay­reu­ther Feu­er­wehr küm­mert sich um aus­lau­fen­de Betriebs­stof­fe und sicher­te die Unfall­stel­le ab.