Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Bei Iden­ti­täts­fest­stel­lung in Regio­nal­zug Rausch­gift aufgefunden

COBURG. Mit einem per­so­na­li­sier­ten Zug­ticket aber ohne das dafür erfor­der­li­che Aus­weis­do­ku­ment war am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 25-Jäh­ri­ger im Regio­nal­ex­press von Röden­tal nach Coburg unter­wegs. Der Zug­be­glei­ter ver­stän­dig­te des­halb die Poli­zei. Bei der Durch­su­chung des Man­nes zur Iden­ti­täts­fest­stel­lung fan­den die Beam­ten Rauschgift.

Ein Zug­be­glei­ter der Deut­schen Bahn ver­stän­dig­te am Diens­tag­nach­mit­tag die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on da sich in dem Regio­nal­zug ein 25-Jäh­ri­ger ohne ein gül­ti­ges Aus­weis­do­ku­ment auf­hielt. Zur Nut­zung sei­nes per­so­na­li­sier­ten Fahr­scheins hät­te er aller­dings bei der Fahrt ein Iden­ti­täts­do­ku­ment mit­füh­ren müs­sen. Als die Beam­ten den Mann zur Iden­ti­täts­fest­stel­lung durch­such­ten fan­den Sie eine klei­ne­re Men­ge Betäu­bungs­mit­tel. Nach der abge­schlos­se­nen Per­so­na­li­en­fest­stel­lung und der Sicher­stel­lung des Rausch­gifts setz­ten die Beam­ten den Mann wie­der auf frei­en Fuß. Gegen Ihn wird wegen einem Ver­stoß nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ermittelt.

VW-Fah­rer kommt von Stra­ße ab und prallt gegen Baum

DÖRF­LES-ESBACH, LAND­KREIS COBURG. Leich­te Ver­let­zun­gen zog sich am frü­hen Diens­tag­abend ein 36-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg nach einem Zusam­men­stoß mit einem Baum bei Dörf­les-Esbach zu.

Der VW-Fah­rer war um 19:20 Uhr mit sei­nem Fahr­zeug auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Lau­ter­tal und Dörf­les-Esbach unter­wegs. Im Bereich einer Kur­ve ver­lor er die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und ramm­te neben der Fahr­bahn einen Baum. Durch die Wucht des Auf­pralls lösten die Air­bags des Fahr­zeugs aus. Der Fah­rer des Fahr­zeugs ver­letz­te sich bei dem Zusam­men­stoß leicht. Die Fahr­zeug­front wur­de aller­dings kom­plett defor­miert. Da das Fahr­zeug nicht mehr fahr­fä­hig war über­nahm ein Abschlepp­dienst die Ber­gung des Fahrzeugs.

Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf min­de­stens 5.000 €. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Etli­che Wahl­pla­ka­te beschädigt

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag sind meh­re­re Wahl­pla­ka­te in der Neu­stadter Innen­stadt beschä­digt wor­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermittelt.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 20 Uhr, bis Diens­tag, 10 Uhr, ris­sen Unbe­kann­te im gesam­ten Stadt­ge­biet von Neu­stadt b. Coburg 17 Wahl­pla­ka­te ver­schie­de­ner Par­tei­en ab. Eini­ge davon war­fen sie in den Fluss Röden.

Wer sach­dien­li­che Anga­ben zu den Taten machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Woh­nungs­ein­bruch – Zeu­gen gesucht

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. Eine unlieb­sa­me Ent­deckung mach­te eine Haus­be­woh­ne­rin als sie am Mon­tag­nach­mit­tag von der Arbeit nach Hau­se kam. In ihrer Abwe­sen­heit sind Unbe­kann­te in ihre Rei­hen­haus­hälf­te ein­ge­bro­chen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Mon­tag, im Zeit­raum von 7.30 Uhr bis 14 Uhr, ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te über die Ter­as­sen­tür Zutritt zu einem Rei­hen­haus in der Heu­sin­ger Stra­ße und durch­wühl­ten die Möbel. Sie stah­len zwei Lap­tops, Schmuck und Bar­geld in Höhe eines mitt­le­ren vier­stel­li­gen Betra­ges. Anschlie­ßend ergrif­fen sie uner­kannt die Flucht.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und sucht Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 mit der Kri­po Coburg in Ver­bin­dung zu setzen.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ford Tran­sit mit Anhän­ger gestohlen

HELM­B­RECHTS, LKR. HOF. Von Diens­tag auf Mitt­woch stah­len unbe­kann­te Täter in Helm­b­rechts einen Ford Tran­sit mit Anhän­ger. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch, gegen 00.20 Uhr, stah­len Unbe­kann­te in Helm­b­rechts, Orts­teil Wüsten­sel­bitz, einen Ford Tran­sit mit Anhän­ger. Das Fahr­zeug stand vor einer Werk­statt in der Kulm­ba­cher Stra­ße. Der blaue Ford trug zuletzt das Kenn­zei­chen HO-MS 5135, der Anhän­ger der Mar­ke Hum­baur das Kenn­zei­chen MI-SF 9006. Die Fahr­zeu­ge hat­ten einen Gesamt­wert von zir­ka 60.000 Euro.

Ermitt­lun­gen erga­ben, dass die Fahr­zeu­ge stadt­aus­wärts in Rich­tung der Ort­schaft „Ort“ davonfuhren.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt wegen des Dieb­stahls und bit­tet um Mit­hil­fe aus der Bevöl­ke­rung. Wer Hin­wei­se zur Tat geben kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/7040.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rol­ler­fah­rer kol­li­diert mit Pkw

Kro­nach: Am Diens­tag­nach­mit­tag gegen 14:35 Uhr kam es auf der B 173 bei Neu­ses zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Ein 16-jäh­ri­ger Rol­ler­fah­rer befuhr zur Unfall­zeit die rech­te Fahr­spur des mehr­spu­rig aus­ge­bau­ten Teil­stücks in Fahrt­rich­tung Süden. Der jun­ge Mann fuhr in Kolon­ne mit wei­te­ren Rol­ler­fah­rer und kam, wäh­rend er sich nach hin­ten umdreh­te, mit sei­nem Fahr­zeug auf die lin­ke Fahr­spur. Dort kol­li­dier­te der Rol­ler­fah­rer seit­lich mit einem in glei­cher Rich­tung fah­ren­den Pkw BMW, des­sen Fah­rer sich im Über­hol­vor­gang befand. Durch den Zusam­men­stoß wur­de der BMW auf der Bei­fah­rer­sei­te beschä­digt. Nach dem Kon­takt ver­lor der Rol­ler­fah­rer die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, stürz­te zu Boden und zog sich Schürf­wun­den an Hän­den, Armen und im Hüft­be­reich zu. Ein hin­zu­ge­ru­fe­ner Ret­tungs­wa­gen brach­te den jun­gen Mann zur Behand­lung ins Kran­ken­haus Kro­nach. An sei­nem Rol­ler ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 500,- Euro. Der am Pkw ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.