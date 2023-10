Mar­tin Mittag:

„Die von der Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung getrof­fe­ne Ent­schei­dung, die REGIO­MED Ein­rich­tun­gen in Stadt und Land­kreis Coburg (und in den Krei­sen Hild­burg­hau­sen, Son­ne­berg und Lich­ten­fels) wie­der an die ört­li­chen Trä­ger zurück­zu­ge­ben, ist ein wich­ti­ger Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung. Ich begrü­ße den Ent­schluss der Ver­samm­lung. Denn nur so kann unser medi­zi­ni­sches System in der Regi­on am Lau­fen gehal­ten werden.

Das Wich­tig­ste: Der Betrieb in unse­ren Häu­sern ist durch die­se Ent­schei­dung sichergestellt.

Die Gesell­schaf­ter­ver­samm­lung rund um sei­nen Vor­sit­zen­den Chri­sti­an Meiß­ner hat die­sen Ent­schluss nicht leicht­fer­tig gefasst. Jedoch ist sich jeder Betei­lig­te, auch ich in mei­ner Funk­ti­on als Ver­bands­rat im Kran­ken­haus­ver­band Coburg, bewusst, welch tra­gen­de Rol­le ein ört­li­ches, funk­tio­nie­ren­des Kran­ken­haus in einer Regi­on ein­nimmt. Dies gilt es mit aller Kraft und allen Mit­teln zu wah­ren. Das betrifft auch den geplan­ten Neu­bau auf dem ehe­ma­li­gen BGS-Gelän­de in Coburg. Land­kreis und Stadt Coburg müs­sen hier wei­ter­hin auf bester Ebe­ne zusam­men­ar­bei­ten und wei­ter gestalten.

Die Rück­füh­rung an die ört­li­chen Gebiets­kör­per­schaf­ten negiert zwar poten­zi­el­le Ver­lu­ste in den kom­men­den Jah­ren nicht, schafft aber einen grö­ße­ren Hand­lungs­spiel­raum. Und die­sen braucht es gera­de im Hin­blick auf die Siche­rung und Gewähr­lei­stung der zahl­rei­chen Arbeits­plät­ze, die unser Kli­nik­ver­bund für die Men­schen in der Regi­on bereitstellt.“