Tat­ver­däch­ti­ger wur­de ermittelt

Erlan­gen (ots) – Wie am 31.12.2022 mit Mel­dung 1563 berich­tet, stieß am Erlan­ger Bahn­hof ein bis­lang unbe­kann­ter Mann einen 20-Jäh­ri­gen in das Gleis­bett. Nun gelang es der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei einen Tat­ver­däch­ti­gen zu ermitteln.

Der 20-Jäh­ri­ge befand sich gegen 01:45 Uhr mit einem Bekann­ten am Bahn­steig des Gleis 3 am Erlan­ger Bahn­hof. Dort geriet er aus noch nicht geklär­ter Ursa­che mit einer Grup­pe Jugend­li­cher oder Her­an­wach­sen­der in Streit.

Die zunächst ver­ba­le Strei­tig­keit ent­wickel­te sich zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung, in des­sen Ver­lauf der 20-Jäh­ri­ge geschla­gen wur­de. Im wei­te­ren Ver­lauf stieß ein Unbe­kann­ter aus der Grup­pe den 20-Jäh­ri­gen in das Gleisbett.

Der Zug­füh­rer eines ein­fah­ren­den Zuges erfass­te die Situa­ti­on und konn­te durch eine ent­spre­chen­de Brem­sung eine Kol­li­si­on mit dem 20-Jäh­ri­gen ver­hin­dern. Der Beglei­ter und ein wei­te­rer Pas­sant hal­fen dem 20-Jäh­ri­gen dann aus dem Gleis­bett. Der jun­ge Mann erlitt glück­li­cher­wei­se nur leich­te Verletzungen.

Nach umfang­rei­chen Ermitt­lun­gen der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei gelang es nun einen 21-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen zu ermit­teln. Der in Nord­rhein-West­fa­len wohn­haf­te Mann bestä­tig­te an der Aus­ein­an­der­set­zung betei­ligt gewe­sen zu sein.

Er muss sich nun wegen des Ver­dachts der gefähr­li­chen Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.