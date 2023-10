Führungswechsel an der Spitze der Verkehrspolizeiinspektion Hof

Tho­mas Mei­sel über­nimmt das Amt des Dienst­stel­len­lei­ters, Horst Thiemt wech­selt ins Polizeipräsidium

Fast zehn Jah­re lang führ­te der 57-jäh­ri­ge Horst Thiemt die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof. Tho­mas Mei­sel (46) über­nahm von ihm am 1. Sep­tem­ber 2023 die Geschäf­te der Dienst­stel­le. Im Rah­men der for­mel­len Amts­über­ga­be wür­dig­te Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes den schei­den­den Dienst­stel­len­lei­ter und über­gab die Füh­rungs­ver­ant­wor­tung offi­zi­ell an sei­nen Nachfolger.

Horst Thiemt begann sei­ne Kar­rie­re bei der Poli­zei im Alter von 19 Jah­ren mit sei­ner Ein­stel­lung im dama­li­gen mitt­le­ren Dienst bei der Bereit­schafts­po­li­zei. Zuvor hat­te er eine Leh­re als Kfz-Mecha­ni­ker abge­schlos­sen. Sei­ne erste Ver­wen­dung bei der Poli­zei führ­te ihn zunächst zum Ein­satz­zug nach Schwa­bach, ehe er bei der Auto­bahn­po­li­zei­sta­ti­on Lauf a. d. Peg­nitz sei­ne ersten Erfah­run­gen im Ver­kehrs­dienst der Poli­zei mach­te. Von dort gelang dem Münch­ber­ger 1996 der Wech­sel zurück ins Hei­mat­prä­si­di­um nach Ober­fran­ken, wo er bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth Dienst lei­ste­te. 1998 schloss Horst Thiemt das Stu­di­um für den Auf­stieg in die drit­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne (ehe­mals geho­be­ner Dienst) ab, wel­ches er mit sehr gutem Ergeb­nis mei­ster­te. Der frisch gebacke­ne Poli­zei­kom­mis­sar durch­lief anschlie­ßend im Rah­men des För­der­ver­fah­rens meh­re­re Sta­tio­nen, bei denen er sei­ne Fach­kom­pe­tenz und Füh­rungs­eig­nung unter Beweis stell­te. Hier zähl­te er, unter ande­rem, zum Füh­rungs­team der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt und des Ein­satz­zu­ges Hof. Mit erfolg­rei­chem Abschluss des Master­stu­di­en­gangs im Jahr 2006 wech­sel­te der Fami­li­en­va­ter in die vier­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne (ehe­mals höhe­rer Dienst) und über­nahm den Posten des Dienst­stel­len­lei­ters bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt. Nach sei­ner Ver­wen­dung als Lei­ter des Prä­si­di­al­bü­ros im Jahr 2011 wech­sel­te Horst Thiemt dann auf den Chef­ses­sel der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof. Im Juni 2023 führ­te ihn sein Weg schließ­lich wie­der zurück ins Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken in Bay­reuth, wo der Lei­ten­de Kri­mi­nal­di­rek­tor seit­dem die Ver­ant­wor­tung für das Sach­ge­biet Kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fung trägt.

Zum 1. Sep­tem­ber 2023 trat Poli­zei­ober­rat Tho­mas Mei­sel die Nach­fol­ge als Lei­ter der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof an. Tho­mas Mei­sel wur­de 1999 im dama­li­gen mitt­le­ren Poli­zei­voll­zugs­dienst ein­ge­stellt und stieg in den dama­li­gen geho­be­nen Dienst um. Nach Stu­di­en­ab­schluss und Ernen­nung zum Poli­zei­kom­mis­sar ver­brach­te der gebür­ti­ge Kulm­ba­cher sei­ne ersten dienst­li­chen Jah­re im Groß­raum Nürn­berg. Anschlie­ßend lei­ste­te er Dienst in der Lan­des­haupt­stadt Mün­chen und war dort bei der Kri­mi­nal­po­li­zei haupt­säch­lich im Bereich der orga­ni­sier­ten Kri­mi­na­li­tät ein­ge­setzt. 2012 kehr­te Tho­mas Mei­sel nach Ober­fran­ken zurück und lei­te­te im Rah­men der Füh­rungs­be­wäh­rung, unter ande­rem, die Poli­zei­in­spek­ti­on Markt­red­witz. Nach dem Stu­di­um für den Auf­stieg in die vier­te Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne in Hil­trup über­nahm er zunächst die Lei­tung im Sach­be­reich Ver­kehr, anschlie­ßend die stell­ver­tre­ten­de Lei­tung des Sach­ge­bie­tes Ord­nungs- und Schutz­auf­ga­ben des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken. Mit Poli­zei­ober­rat Tho­mas Mei­sel lei­tet eine erfah­re­ne Füh­rungs­kraft die Geschicke der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Hof.

Der Ein­la­dung zum Amts­wech­sel im Sit­zungs­saal des Land­rats­am­tes Hof folg­ten zahl­rei­che Ehren­gä­ste und Weg­ge­fähr­ten der bei­den Prot­ago­ni­sten. Poli­zei­prä­si­dent Mar­kus Tre­bes wür­dig­te die her­vor­ra­gen­de Arbeit von Thiemt als Dienst­stel­len­lei­ter und wünsch­te sei­nem Nach­fol­ger Mei­sel alles Gute für sei­ne neue Posi­ti­on und die Auf­ga­ben als Chef der Hofer Verkehrspolizei.