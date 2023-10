Ein Woh­nungs­brand in der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße hat am heu­ti­gen Sonn­tag­mit­tag (01.10.) gegen 11.30 Uhr zu einem Ein­satz für die Ret­tungs­kräf­te von Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst und Poli­zei geführt. Die Feu­er­wehr­kräf­te rück­ten teil­wei­se vom Tag der Offe­nen Tür in der Feu­er­wa­che aus, der sich zur Mit­tags­zeit in vol­lem Gan­ge befand.

Schon auf der Anfahrt lei­te­te eine weit­hin sicht­ba­re Rauch­säu­le den Ein­satz­kräf­ten den Weg zur Ein­satz­stel­le. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr­kräf­te lodern­den bereits offe­ne Flam­men aus zwei Fen­stern im 2. Ober­ge­schoss, glück­li­cher­wei­se hat­ten sich zu die­sem Zeit­punkt bereits alle Per­so­nen aus dem Gebäu­de geret­tet, dar­un­ter auch der Bewoh­ner der Brand­woh­nung. Umge­hend wur­de mit dem Innen­an­griff unter Atem­schutz begon­nen. Mit einem C‑Rohr konn­te das Feu­er schnell unter Kon­trol­le gebracht und damit eine Brand­aus­brei­tung auf das dar­über­lie­gen­de Dach und wei­te­re Woh­nun­gen ver­hin­dert wer­den. Den­noch brann­ten drei Räu­me kom­plett aus, wei­te­re Räu­me sowie die dar­über lie­gen­den Berei­che wur­den durch den Brand­rauch mit­un­ter stark in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Zur Kon­trol­le die­ser Berei­che wur­den zwei Atem­schutz­trupps der Abtei­lung Alt­stadt ein­ge­setzt. Zwei wei­te­re Atem­schutz­trupps der Abtei­lung Inne­re Stadt stan­den als Siche­rungs­trupp auf Bereit­schaft. Das BRK rück­te mit einer Not­ärz­tin, zwei Ret­tungs­wa­gen und dem Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst an. Fünf Per­so­nen wur­den vor Ort behan­delt, zwei wur­den mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus gebracht. Nach Abschluss der Über­druck­be­lüf­tung des Gebäu­des war der Ein­satz für die Feu­er­wehr­kräf­te nach rund ein­ein­vier­tel Stun­de been­det. 43 Feu­er­wehr­kräf­te aus den Abtei­lun­gen Stän­di­ge Wache, Inne­re Stadt, Alt­stadt und Mey­ern­berg waren vor Ort. Vier Strei­fen­wa­gen der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth Stadt waren eben­falls ange­rückt. Für die Dau­er der Lösch­ar­bei­ten war die Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße zeit­wei­se kom­plett gesperrt.