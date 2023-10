Der Weg­be­rei­ter der Bis­tums­part­ner­schaft mit Thiès im Sene­gal wur­de 85 Jah­re alt

Das Erz­bis­tum Bam­berg trau­ert um Alo­is Ber­ner, den Weg­be­rei­ter der Part­ner­schaft mit dem Bis­tum Thiès im Sene­gal. Er starb am 30. Sep­tem­ber 2023 im Alter von 85 Jahren.

Alo­is Ber­ner war vie­le Jah­re in der Katho­li­schen Land­ju­gend­be­we­gung (KLJB) auf der Ebe­ne der Pfar­rei, des Deka­nats, der Erz­diö­ze­se Bam­berg und Bay­erns tätig. Nach sei­ner Mei­ster­prü­fung in der Land­wirt­schaft ging er 1964 bis 1969 mit sei­ner Frau im Auf­trag der KLJB Bay­ern in den Sene­gal. Er lei­ste­te dort wert­vol­le Auf­bau­ar­beit für eine sene­ga­le­si­sche Land­ju­gend­or­ga­ni­sa­ti­on, die 1996 gegrün­det wur­de. Nach der Rück­kehr in die Hei­mat war er von 1971 bis 1985 Ver­wal­ter der katho­li­schen Burg Feu­er­stein und enga­gier­te sich ehren­amt­lich im Sene­gal. Bei der Vor­be­rei­tung der Diö­ze­san­part­ner­schaft zwi­schen den Diö­ze­sen Bam­berg und Thiès, die am 22. Sep­tem­ber 2007 geschlos­sen wur­de, hat er maß­geb­lich mit­ge­wirkt. Für sein Enga­ge­ment wur­de er mit der päpst­li­chen Aus­zeich­nung „Rit­ter des Sil­ve­ster­or­dens“ geehrt.

Der eme­ri­tier­te Erz­bi­schof Lud­wig Schick wür­dig­te den Ein­satz des Ver­stor­be­nen, der dazu bei­getra­gen habe, dass vie­le Men­schen aus dem Erz­bis­tum Bam­berg und weit dar­über hin­aus die Bevöl­ke­rung im Sene­gal mit ihren Freu­den, Sor­gen und Nöten ken­nen­ge­lernt haben. Er habe die Ver­ant­wor­tung für die Eine Welt und die welt­kirch­li­che Arbeit geför­dert. „Er war stets ein gelas­se­ner und humor­vol­ler, lie­bens­wür­di­ger und hilfs­be­rei­ter Mensch“, schreibt Schick in einem Kon­do­lenz­brief an die Angehörigen.

Der Trau­er­got­tes­dienst in der Pfarr­kir­che in Wai­schen­feld ist am Frei­tag, 13. Okto­ber 2023, um 14.30 Uhr. Anschlie­ßend fin­det die Bei­set­zung im eng­sten Fami­li­en­kreis statt.