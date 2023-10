Frau­en­foot­ball­mann­schaft star­tet Spen­den­auf­ruf für Teil­nah­me am Halb­fi­na­le in Hamburg:

„Hal­lo! Wir sind die Erlan­gen Rebels und spie­len Foot­ball in der 1. Damen­bun­des­li­ga. Nach einer erfolg­rei­chen Sai­son haben wir jetzt das Halb­fi­na­le erreicht und freu­en uns schon, dort zu zei­gen, was wir kön­nen. Das Halb­fi­na­le fin­det aller­dings in Ham­burg statt, was natür­lich hohe Rei­se- und Über­nach­tungs­ko­sten bedeu­tet, die wir aus eige­ner Tasche bezah­len. Da auch für unse­re bis­he­ri­gen Sai­son­spie­le schon vie­le Kosten ange­fal­len sind, die teil­wei­se von uns über­nom­men wer­den muss­ten, sind wir jetzt auf etwas Unter­stüt­zung ange­wie­sen. Wir freu­en uns über jeden ein­zel­nen Euro, der sei­nen Weg bei uns in die Team­kas­se fin­det“, heißt es auf dem Spen­den­auf­ruf von Marie­le Die­nesch aus Erlangen.

Min­de­stens 3.000€ sol­len mit dem GoFund­Me-Spen­den­auf­ruf nun zusam­men­kom­men und die Teil­nah­me an dem Ham­bur­ger Halb­fi­na­le ermöglichen.

Den Link zum Spen­den­auf­ruf fin­den Sie hier: https://​gf​.me/​v​/​c​/​m​d​c​p​/​h​a​l​b​f​i​n​a​l​e​-​i​n​-​h​a​m​b​urg