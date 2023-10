In der gut besuch­ten CVG-Hal­le lie­fer­ten sich die Bas­ket­bal­ler des ATS Kulm­bach einen har­ten Kampf mit dem Abstei­ger aus der 2.Regionalliga DJK Don Bos­co Bam­berg und sieg­ten 82:79 (26:26/19:13/11:20/26:20)

Die Kulm­ba­cher star­te­ten mit aggres­si­ver Ver­tei­di­gung und schnel­lem Umschalt­spiel. Nach 2 Minu­ten stand es bereits 10:4 für den ATS. Dann fin­gen sich die Bam­ber­ger und kamen in der Fol­ge bes­ser mit der Kulm­ba­cher Ver­tei­di­gung zurecht. Im Angriff­spiel des ATS wur­de der Ball gut gepasst, und es wur­den sehens­wer­te Wür­fe her­aus­ge­spielt. Vor allem Niklas Jung­bau­er wur­de immer wie­der mit guten Anspie­len gefun­den und hat­te nach 10 Minu­ten bereits 10 Punk­te erzielt. Im Lau­fe des Vier­tels ließ dann aber die Inten­si­tät der Kulm­ba­cher Ver­tei­di­gung nach, so dass die Gäste bis zur Vier­tel­pau­se in einem offen­siv gepräg­ten Spiel auf 26:26 aus­glei­chen konnten.

Im zwei­ten Vier­tel waren es die Spie­ler von ATS-Coach Chri­stoph Jung­bau­er die das Spiel bestimm­ten. Durch gelun­ge­ne Aktio­nen im Schnell­an­griff von Mat­thi­as Schnei­der und Roman Arlt und einen Drei­er von Niklas Jung­bau­er konn­ten sie sich bis auf 41:33 abset­zen (18.Minute). Die zahl­rei­chen Fans feu­er­ten die Heim­mann­schaft laut­stark an. Immer wie­der nah­men die Kulm­ba­cher den Gästen den Ball ab, oder stan­den gut in den Pass­we­gen und kam durch schnel­les Spiel nach vor­ne zu ein­fa­chen Punk­ten. Nach einer guten ersten Halb­zeit führ­te der ATS mit 45 zu 39. Im drit­ten Vier­tel blieb der Abstand von 6 Punk­ten bis zur 24.Minute bestehen. Dann fan­den die Gäste ihre guten Schüt­zen von jen­seits der Drei­er­li­nie. Die Kulm­ba­cher ver­lo­ren des Öfte­ren die Zuord­nung oder ver­tei­dig­ten die Schüt­zen der Bam­ber­ger nicht eng genug. Somit netz­ten die Gäste im 3.Viertel 4 Drei­er ein und dreh­ten das Spiel zur 59:56 Führung.

Ange­trie­ben von den laut­star­ken Zuschau­ern begann der ATS den Schluss­ab­schnitt mit einem 17 zu 4 Lauf. Tim Koths mit einem sei­ner zwei Drei­punk­te­wür­fe und Niklas Jung­bau­er mit 9 Punk­ten in die­ser Pha­se konn­ten von den Bam­ber­gern nicht kon­trol­liert wer­den. Es stand somit in der 36.Minute 73 zu 63 für Kulm­bach. Da die Gäste aber wei­ter kämpf­ten und sich die Kulm­ba­cher eini­ge unnö­ti­ge Ball­ver­lu­ste lei­ste­ten, wur­de das Spiel noch ein­mal span­nend. Beim Stand von 75 zu 75 waren es David Brown, Roman Arlt und Mat­thi­as Schnei­der, die jeweils mit Korb­le­gern das Spiel nach Hau­se brach­ten. Neben den star­ken Auf­trit­ten der jun­gen Gar­de um Arlt, Schnei­der und Mit­chell ist auch noch der gute Ein­stand von Neu­zu­gang Achim Eck­hardt zu erwäh­nen. Für die Man­nen von Coach Jung­bau­er geht es am 3.Oktober um 17 Uhr mit dem Aus­wärts­spiel gegen Schwein­furt weiter.

ATS Kulm­bach: Koths (14/​2Dreier), Jung­bau­er (27/1), Arlt (14), Schwa­ben­land A. , Schnei­der (8), Hansl, Brown (5), Eck­hardt (3), Mit­chell (8), Weisheit.