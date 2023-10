Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es in einem Super­markt in Dörf­les-Esbach zu einem sexu­el­len Über­griff auf ein drei­jäh­ri­ges Mäd­chen. Die Kri­po Coburg sucht nach dem unbe­kann­ten Täter und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am Sams­tag, gegen 15.40 Uhr, befand sich ein drei­jäh­ri­ges Mäd­chen aus dem Land­kreis Coburg zusam­men mit sei­nen Eltern beim Ein­kau­fen in Dörf­les-Esbach. In einem gro­ßen Super­markt in der Cobur­ger Stra­ße sah sich das Kind die in der Hal­lo­ween-Abtei­lung aus­ge­stell­ten Arti­kel an. Unbe­ob­ach­tet näher­te sich dem Kind ein unbe­kann­ter Mann. Er soll das Mäd­chen hoch­ge­ho­ben und ihm mit der Hand in den Intim­be­reich gefasst haben. Als das Mäd­chen ihrer Mut­ter davon erzählt hat­te, wand­te sich die­se an die Polizei.

Der unbe­kann­te Mann wird so beschrieben:

etwa 60 Jah­re alt

zir­ka 175–180 Zen­ti­me­ter groß

schlan­ke Figur

grau­es bis wei­ßes Haar

unge­pfleg­te Rasur

zur Klei­dung gibt es kei­ne Angaben.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt wegen einer Sexu­al­straf­tat und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer kann Anga­ben zu einem Mann mit die­ser Beschrei­bung machen? Wer kann Hin­wei­se zu dem Über­griff im Super­markt geben? Mel­den Sie sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450.