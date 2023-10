Gesun­des Früh­stück für alle

„Gut gefrüh­stückt, gut gelernt“ – so lau­tet das Mot­to der Bio-Brot­box-Akti­on, die die Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge im Land­kreis in die­sen Tagen star­ten kann. Dem Team aus dem Land­rats­amt ist es hier­für gelun­gen, die deutsch­land­weit erfolg­rei­che Bio-Brot­box nun auch in die Regi­on zu holen. Die Initia­ti­ve besteht seit dem Jahr 2002 und hat seit­dem ins­ge­samt über eine Mil­li­on Früh­stücks­bo­xen an Erst­kläss­le­rin­nen und Erst­kläss­ler in ganz Deutsch­land ver­teilt. Allein heu­er wer­den mehr als 154.000 die­ser Boxen mit gesund­heit­li­chem sowie öko­lo­gi­schem Hin­ter­grund aus­ge­ge­ben. Ziel der Öko-Modell­re­gi­on Fich­tel­ge­bir­ge ist es, ein gesun­des und nach­hal­ti­ges täg­li­ches Früh­stück in den Fami­li­en anzu­re­gen. Kin­der soll­ten früh­zei­tig eine Bin­dung zu gesun­der Ernäh­rung und Bio-Pro­duk­ten aus der Regi­on auf­bau­en, so die Über­zeu­gung des Teams der Öko­mo­dell­re­gi­on. Denn ein gesun­des Früh­stück für alle Kin­der füllt die Ener­gie­re­ser­ven nach­hal­tig auf und kann einen Bei­trag dazu lei­sten, kon­zen­triert und erfolg­reich zu lernen.

Die Aus­wahl der ange­bo­te­nen Lebens­mit­tel, mit denen die Kin­der ihre Bio-Brot­box indi­vi­du­ell selbst befül­len kön­nen, ste­hen unter­schied­li­che Facet­ten der Nach­hal­tig­keit im Vor­der­grund. Dass Bio-Nah­rungs­mit­tel nicht nur die eige­ne Gesund­heit posi­tiv beein­flus­sen, son­dern auch einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma- und Arten­schutz lei­sten, wer­den den Kin­dern in der Früh­stücks­stun­de alters­ge­recht nahe­ge­bracht. Die Pro­duk­te, die vor Ort aus­ge­ge­ben wer­den, stam­men alle­samt aus bio­lo­gi­schem Anbau und wer­den von regio­na­len Betrie­ben kosten­los zur Ver­fü­gung gestellt. Spon­so­ren wie der BIO-Hof Rit­ter aus Markt­leu­then, der Bio-Milch­vieh­be­trieb Chri­sti­an Köl­ler aus Markt­red­witz, Jörg Ruck­de­schel mit sei­nem Bio-Müs­li der Jugend­her­ber­ge sowie wei­te­re Bio-Akteu­re unter­stüt­zen mit ihren fri­schen Lebens­mit­teln aktiv die­se Zie­le und sor­gen für eine gelun­ge­ne Früh­stück­stun­de mit den Schul­kin­dern. Unter­stützt wird das Pro­jekt zudem durch das staat­li­che Schul­amt unter der Lei­tung von Gün­ter Tauber.

Den Auf­takt macht die Bio-Brot­box Akti­on am 06. Okto­ber 2023. Erste Sta­ti­on ist die Grund­schu­le Markt­leu­ten, wo sich 22 Grund­schü­le­rin­nen und Grund­schü­ler und Rek­to­rin Colet­te Sil­ber­mann auf die Früh­stücks-Stun­de freu­en. Die Über­ga­be über­nimmt Bür­ger­mei­ste­rin Sabri­na Käst­ner als Schirmherrin.

Wei­te­re Pro­jekt­stun­den fin­den wie folgt statt:

08.11.2023: Grund­schu­le Nagel, Schirm­herr: Bür­ger­mei­ster Hel­mut Voit

09.11.2023: Grund­schu­le Tröstau, Schirm­herr: Bür­ger­mei­ster Rai­ner Klein

10.11.2023: Grund­schu­le Wun­sie­del, Schirm­herr: Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik

17.11.2023: Grund­schu­le Wun­sie­del, Schirm­her­rin Gene­ra­tio­nen­bür­ger­mei­ste­rin Caro­lin Kammerer

23.11.2023: Grund­schu­le Wei­ßen­stadt, Schirm­herr: 2. Bür­ger­mei­ster Mat­thi­as Beck