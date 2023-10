Mit dem Umzug des Media Markts auf das neue Ein­kaufs­are­al (LEZ 14) gegen­über dem Obi ändert sich auch der Name der Hal­te­stel­le vor dem ehe­ma­li­gen Media-Markt-Stand­ort (am Lau­ban­ger 31). Sie ist ab sofort unter „Hegan­ger“ in der Fahr­plan­aus­kunft und im Lini­en­fahr­plan zu finden.