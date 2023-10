Forch­heim. Am Mon­tag­mor­gen befuhr eine 19-Jäh­ri­ge die Bur­ker Stra­ße mit ihrem Pkw, als ein 16-jäh­ri­ger Schü­ler auf Höhe der Still­stra­ße unver­mit­telt über die Fahr­bahn rann­te. Um einen Zusam­men­stoß mit dem Jugend­li­chen zu ver­hin­dern, lenk­te die Pkw-Fah­re­rin nach links, wodurch es jedoch zum Zusam­men­stoß mit dem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw eines 74-Jäh­ri­gen kam. Der Schü­ler wur­de zwar noch vom Außen­spie­gel der 19-Jäh­ri­gen tou­chiert, blieb jedoch, genau wie die bei­den Pkw-Fah­rer, unver­letzt. Durch den Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 5.000.- EUR.

Forch­heim. Ein scha­dens­träch­ti­ger Unfall mit einem Leicht­ver­letz­ten ereig­ne­te sich am Mon­tag­mit­tag in der Reu­ther Stra­ße. Weil er von der Son­ne geblen­det wur­de, fuhr ein 53-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer auf ein ord­nungs­ge­mäß am Stra­ßen­rand gepark­tes Fahr­zeug auf. Durch den Auf­prall über­schlug sich der Pkw des 53-Jäh­ri­gen und kam auf dem Dach zum Lie­gen. Der Fahr­zeug­füh­rer erlitt ledig­lich leich­te Ver­let­zun­gen und konn­te sich selbst aus dem Fahr­zeug befrei­en. Bei­de Fahr­zeu­ge muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 45.000.- EUR.

Forch­heim. Zwi­schen Sonn­tag­abend und Mon­tag­mor­gen über­goss ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den in der Hans-Watz­lik-Stra­ße gepark­ten Pkw einer 47-Jäh­ri­gen mit wei­ßer Far­be. Hier­durch ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 500.- EUR. Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum ent­spre­chen­de Beob­ach­tun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).